Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

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Come vedere Nuova Zelanda-Belgio con una VPN

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Nuova Zelanda-Belgio: data e orario

Nuova Zelanda e Belgio si affrontano al BC Place di Vancouver nell'ultima giornata del Girone G della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per entrambe le squadre è una partita da dentro o fuori: il destino nel torneo non è ancora scritto, e novanta minuti separano ciascuna delle due dal passaggio del turno o dall'eliminazione.

La Nuova Zelanda ha vissuto una fase a gironi fatta di alti e bassi. Il 2-2 con l'Iran alla prima giornata aveva acceso le speranze, ma la sconfitta per 3-1 contro l'Egitto ha riportato i piedi per terra. Gli All Whites erano in vantaggio prima di subire tre gol nella ripresa, una fragilità difensiva che Darren Bazeley dovrà correggere con urgenza.

Chris Wood rimane il punto di riferimento offensivo della Nuova Zelanda. L'attaccante del Nottingham Forest ha servito due assist contro l'Iran, mentre Elijah Just ha firmato entrambe le reti in quella partita. Se gli All Whites vogliono fare risultato, i due dovranno essere decisivi.

Il Belgio è arrivato in Nord America tra le squadre più attese, ma non ha rispettato le aspettative. Un pareggio per 1-1 con l'Egitto e uno 0-0 contro l'Iran — giocato in inferiorità numerica per buona parte della gara dopo il rosso a Nathan Ngoy — hanno lasciato Rudi Garcia in una posizione delicata. Kevin De Bruyne ha ammesso pubblicamente che la squadra non è stata all'altezza e ha commesso errori evitabili nei momenti peggiori.

C'è poi la questione Jeremy Doku: il terzino del Manchester City ha lasciato il ritiro per volare a Londra in occasione della nascita del suo primo figlio. La sua condizione fisica e la sua disponibilità per questa partita sono interrogativi concreti che Garcia deve risolvere. Romelu Lukaku ha iniziato contro l'Iran, ma il suo posto nell'undici titolare non è garantito, con Charles De Ketelaere che spinge per una maglia da titolare.

Il talento individuale del Belgio resta fuori discussione. Courtois, De Bruyne, Trossard e Lukaku formano una spina dorsale di alto livello. Ma questa fase a gironi ha dimostrato che la qualità sulla carta vale poco senza compattezza collettiva. La Nuova Zelanda proverà a pressare e a rendere la vita difficile, come sa fare.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Nuova Zelanda vs Belgio in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Darren Bazeley dovrebbe confermare il blocco titolare già visto contro l'Egitto. Il probabile undici della Nuova Zelanda è: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Non risultano infortunati né squalificati tra gli All Whites.

Per il Belgio, Nathan Ngoy sconterà la squalifica per il rosso rimediato contro l'Iran. Il probabile undici di Rudi Garcia è: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. Non si registrano altri indisponibili, ma Garcia dovrà sciogliere i dubbi in attacco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 25 N. Ngoy

Stato di forma

La Nuova Zelanda ha vinto una partita, pareggiata una e persa tre nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è la sconfitta per 3-1 contro l'Egitto il 22 giugno, una gara in cui gli All Whites erano in vantaggio prima di cedere nella ripresa. In precedenza, il 2-2 con l'Iran il 16 giugno aveva mostrato la capacità della squadra di competere a questo livello. L'unica vittoria nel periodo risale a marzo, un netto 4-1 sul Cile. Completano il quadro le sconfitte contro Inghilterra (1-0) e Haiti (4-0). Complessivamente, la Nuova Zelanda ha segnato otto gol e ne ha subiti dodici.

Il Belgio ha vinto due e pareggiato tre partite nelle ultime cinque, senza mai perdere. L'ultimo risultato è lo 0-0 con l'Iran del 21 giugno, disputato a lungo in inferiorità numerica. Prima di quella gara, l'1-1 con l'Egitto il 15 giugno. I Diavoli Rossi avevano mostrato ben altra verve nelle amichevoli pre-torneo, battendo la Tunisia 5-0 e la Croazia 2-0. In cinque partite hanno segnato sette gol e ne hanno subiti tre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque precedenti tra Nuova Zelanda e Belgio. I dati storici ufficiali per questa sfida non sono inclusi nel dataset disponibile.

Classifica





Nel Girone G dei Mondiali, la Nuova Zelanda occupa il quarto posto e il Belgio il terzo a una giornata dalla fine.





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