Dove vedere Nottingham Forest-Manchester City sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Manchester City punterà alla sesta vittoria consecutiva in Premier League quando sabato sarà ospite del Nottingham Forest.

Il Nottingham Forest ha perso per 1-0 contro il Fulham lunedì sera, non riuscendo a dare seguito alla splendida vittoria per 3-0 contro il Tottenham Hotspur: ora si trova cinque punti sopra il West Ham al 17° posto.

Anche se il suo rendimento in casa non è così forte come nelle stagioni precedenti, il Tricky Trees è fiducioso di poter dare battaglia. Sean Dyche sarà anche desideroso di cancellare il suo record di sconfitte contro Pep Guardiola e fare un grande balzo in avanti verso la salvezza in Premier League.

Il Manchester City è tornato brevemente in testa alla Premier League per la prima volta dall'ottobre 2024. I Citizens hanno poi ceduto il primo posto all'Arsenal, ma sono fiduciosi di riconquistarlo presto.

La squadra di Guardiola ha battuto il West Ham per 3-0 senza nemmeno sforzarsi troppo, con Erling Haaland ha segnato due gaol e fornito un assist, mentre la squadra ha iniziato a mostrare i muscoli. Il City ha avuto esperienze contrastanti al City Ground la scorsa stagione, vincendo lì in FA Cup e perdendo l'incontro di campionato. Una vittoria sabato gli restituirà il primo posto fino a quando l'Arsenal non giocherà più tardi nella giornata.

Ecco dove trovare Nottingham Forest vs Manchester City in diretta, con GOAL che ti offre tutto ciò che devi sapere su come guardare la partita in diretta sabato.

Il calcio d'inizio è previsto per sabato 27 dicembre alle 13:30 italiane.

Dove vedere City-West Ham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare Nottingham-City all'estero con una VPN

Tutta la Premier League si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento a NOW o Sky, dunque anche Nottingham Forest-Manchester City di sabato 27 dicembre 2025. I canali scelti, in particolare, sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (numero 213, per chi possiede una tv 4K).

Se ti trovi all'estero, potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Nottingham-City utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Quando comincia Nottingham Forest-Manchester City

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Manchester City: ultime e formazioni

La probabile del Nottingham Forest

Dyche deve fare i conti con gli infortuni di giocatori chiave come Ola Aina e Chris Wood. Con Ibrahim Sagare impegnato con la nazionale, ha pochissime opzioni a centrocampo. Tuttavia, la sua decisione chiave sarà scegliere tra John Victor e il numero 1 de facto Matz Sels. Con Sels in piena forma, l'allenatore dovrà scegliere con attenzione. Il centrocampo e l'attacco rimarranno praticamente invariati.

Probabile formazione: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Luiz, Anderson; Hutchinson, Gibbs White, Hudson-Odoi; Jesus

La probabile del Manchester City

Guardiola sta scegliendo più o meno le stesse formazioni settimana dopo settimana e cambia solo gli schieramenti. Niente più sorprese in panchina in attacco, niente più giocatori fuori ruolo; è vincolato dai suoi limiti e li sta accettando. Gli infortuni di Jeremy Doku, Rodri, Mateo Kovacic e John Stones, insieme agli impegni con le nazionali, ci faranno vedere un'altra formazione identica da parte dello spagnolo.

Probabile formazione: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Reijnders; Cherki, Haaland, Foden

