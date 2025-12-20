Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoNigeria
Fez Stadium
team-logoTanzania
Stefano Silvestri

Dove vedere Nigeria-Tanzania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Primo impegno in Coppa d'Africa per la Nigeria, una delle favorite per la vittoria finale, e la Tanzania: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Nigeria e Tanzania si sfidano nella prima partita del gruppo C della Coppa d'Africa 2025, competizione che si disputa in queste settimane in Marocco e che si concluderà poco dopo la metà di gennaio.

La Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman è una delle favorite alla conquista finale del trofeo; la Tanzania cercherà invece di diventare una mina vagante, andando intanto a caccia della qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Nigeria e Tanzania fanno come detto parte del gruppo C, raggruppamento completato da Tunisia e Uganda.

Di seguito tutte le info sulla gara tra Nigeria e Tanzania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Come guardare Nigeria-Tanzania in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra la Nigeria e Tanzania sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia, al canale numero 60 del Digitale Terrestre: si potrà dunque vedere la partita gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento.

Proprio Sportitalia è l'emittente che ha acquisito i diritti della Coppa d'Africa 2025 e trasmetterà dunque in diretta tutte le partite della competizione.

Nigeria-Tanzania: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo C
Fez Stadium

Nigeria-Tanzania è in programma alle ore 18.30 di martedì 23 dicembre 2025 e si giocherà a Fès, in Marocco, nazione ospitante della Coppa d'Africa 2025.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Nigeria - Tanzania

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Chelle

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Gamondi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Nigeria

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Fredrick, Ajayi, Bassey, Zaidu; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Osimhen, Lookman.

Probabile formazione Tanzania

TANZANIA (4-4-2): Y. Suleiman; Mwenda, Mwamnyeto, Hamad, Msindo; M'Mombwa, Salum, Omari, Allarakhia; A. Suleiman, John.

Forma

NGR
-Forma

Goal segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

TZN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La Nigeria si sta ancora leccando le ferite dell'eliminazione dai playoff per i Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo, vincente ai calci di rigore: la nazionale di Chelle non è dunque riuscita ad approdare agli spareggi intercontinentali.

La Tanzania ha a sua volta mancato la qualificazione ai prossimi Mondiali e tra ottobre e novembre ha disputato un paio di amichevoli, perdendole entrambe, contro Iran e Kuwait.

Partite tra le due squadre

NGR

Ultime 2 partite

TZN

1

Vittoria

1

Pareggio

0

Vittorie

1

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
0/2
0