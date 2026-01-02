Dove vedere Nigeria-Mozambico in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Coppa d'Africa che si gioca in Marocco è arrivata agli ottavi di finale: tra le gare in programma c'è anche Nigeria-Mozambico.
Le Super Eagles, guidate da Victor Osimhen e Ademola Lookman, sono nettamente favorite dopo aver dominato il proprio girone vincendo le prime tre partite.
Qualificazione agli ottavi storica invece per il Mozambico che ha chiuso al terzo posto nel Gruppo F dietro Costa d'Avorio e Camerun, battendo solo il Gabon.
La vincente di questa sfida affronterà ai quarti di finale una tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo.
Come guardare Nigeria-Mozambico in diretta? Canale TV e diretta streaming
Anche Nigeria-Mozambico, come il resto della Coppa d'Africa si può guardare in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.
L'alternativa per vedere il match tra Nigeria e Mozambico è la diretta streaming attraverso l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.
Come guardare la partita all'estero con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Nigeria-Mozambico con il tuo solito servizio di streaming (Sportitalia in questo caso). Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Nigeria-Mozambico: a che ora inizia
Prima partita della fase ad eliminazione diretta per entrambe, Nigeria e Mozambico scendono in campo in Marocco: si gioca lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:00 italiane.
Notizie sulle squadre e formazioni
NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Fredrick, Ajayi, Bassey, Zaidu; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Osimhen, Lookman.
MOZAMBICO (4-2-3-1): Siluane; Diogo Calila, Mexer, Mandava, Langa; Guima, Amade; Catamo, Domingues, Witi; Bangal.