FA Cup
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoManchester City
Nino Caracciolo

Dove vedere Newcastle-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Newcastle e Manchester City avversarie negli ottavi di finale di FA CUp: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della FA Cup entra sempre più nel vivo con gli ottavi di finale. Tra le gare in programma in questo turno c’è la sfida tra il Newcastle e il Manchester City, squadre che ambiscono ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Il Newcastle ha superato il Bournemouth e poi l’Aston Villa nella competizione, mentre il Manchester City ha avuto un cammino più semplice affrontando Exeter e Salford.

Su GOAL tutte le info di Newcastle-Manchester City, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Newcastle-Manchester City? Canale TV e diretta streaming

La sfida di FA Cup tra Newcastle e Manchester City sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sarò inoltre possibile seguire il match, sempre in streaming, anche su Discovery+ scaricando l’app dedicata.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.

Newcastle-Manchester City: ora di inizio

L’incontro valido per gli ottavi di finale di FA Cup tra Newcastle e Manchester City è in calendario sabato 7 marzo 2026 alle ore 21 al St. James Park.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Newcastle United - Manchester City

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Howe

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

LE PROBABILI FORMAZIONI

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon. All.: Howe.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. All.: Guardiola.

Dopo due ko consecutivi in campionato, il Newcastle è tornato al successo in Premier League vattendo il Manchester United: i bianconeri adesso vanno a caccia di continuità.

Dopo una striscia di vittorie consecutive in campionato, il Manchester City allenata da Pep Guardiola ha pareggiato per 2-2 contro il Nottingham nell’ultimo turno di Premier League. I citizens cercano subito il riscatto in FA Cup.

Sono 191 le partite ufficiali disputate tra Newcastle e Manchester City tra tutte le competizioni: il bilancio è favorevole al City che ha vinto 80 volte, 69 i successi del Newcastle, 42 invece i pareggi.

Classifica

Il Manchester City è secondo in classifica con 60 punti, a -7 dall’Arsenal capolista ma con una partita in più disputata. Il Newcastle sta provando a rialzarsi dopo un momento complicato e attualmente occupa la dodicesima posizione con 39 punti.

0