EFL Cup
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoManchester City
Claudio D'Amato

Dove vedere Newcastle-Manchester City della Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la semifinale d'andata della Carabao Cup tra Newcastle United e Manchester City in diretta tv e streaming, oltre all'orario di inizio e alle notizie sulle squadre.

Nella Carabao Cup 2025/2026 si stanno per tirare le somme.

Tempo di semifinali, con Chelsea ed Arsenal da una parte e Newcastle e Manchester City dall'altra.

Primo round tra Magpies e Citizens dunque, con match di ritorno in programma il 4 febbraio alle ore 21 italiane: chi si qualificherà al termine dei rispettivi 180' complessivi, si contenderà il trofeo inglese il 22 marzo al Wembley Stadium di Londra.

Di seguito tutte le info su Newcastle-City, semifinale d'andata della Carabao Cup: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Newcastle-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

La Carabao Cup 2025/2026 in Italia non viene trasmessa da nessuna emittente, dunque Newcastle-City nel nostro Paese non sarà visibile in diretta tv. Utilizzando NordVPN, però, si potrà guardare il match in streaming.

Newcastle-Manchester City: ora di inizio

crest
EFL Cup - EFL Cup
St James' Park

Newcastle-Manchester City della Carabao Cup si gioca martedì 13 gennaio 2026, alle 21 italiane, al St. James' Park di Newcastle.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Newcastle United - Manchester City

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Howe

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Murphy, Thiaw, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Ramsey; Barnes, Wissa, Willock. All. Howe.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Khusanov, Aké, O'Reilly; Nico Gonzalez, Reijnders; Savinho, Cherki, Bobb; Mukasa. All. Guardiola.

Forma

NEW
-Forma

Goal segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

NEW

Ultime 5 partite

MCI

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

5

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
0