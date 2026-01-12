Dove vedere Newcastle-Manchester City della Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Nella Carabao Cup 2025/2026 si stanno per tirare le somme.
Tempo di semifinali, con Chelsea ed Arsenal da una parte e Newcastle e Manchester City dall'altra.
Primo round tra Magpies e Citizens dunque, con match di ritorno in programma il 4 febbraio alle ore 21 italiane: chi si qualificherà al termine dei rispettivi 180' complessivi, si contenderà il trofeo inglese il 22 marzo al Wembley Stadium di Londra.
Di seguito tutte le info su Newcastle-City, semifinale d'andata della Carabao Cup: formazioni, canale tv e copertura streaming.
Come guardare Newcastle-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming
La Carabao Cup 2025/2026 in Italia non viene trasmessa da nessuna emittente, dunque Newcastle-City nel nostro Paese non sarà visibile in diretta tv. Utilizzando NordVPN, però, si potrà guardare il match in streaming.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Newcastle-Manchester City: ora di inizio
Newcastle-Manchester City della Carabao Cup si gioca martedì 13 gennaio 2026, alle 21 italiane, al St. James' Park di Newcastle.
Notizie sulle squadre e formazioni
NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Murphy, Thiaw, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Ramsey; Barnes, Wissa, Willock. All. Howe.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Khusanov, Aké, O'Reilly; Nico Gonzalez, Reijnders; Savinho, Cherki, Bobb; Mukasa. All. Guardiola.