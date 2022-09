Dove vedere Napoli-Spezia in tv e streaming

Il Napoli ospita lo Spezia per balzare al primo posto momentaneo della classifica: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la notte di Champions League contro il Liverpool, il Napoli si rituffa in campionato e ospita al Diego Armando Maradona lo Spezia di Luca Gotti. L'obiettivo dei partenopei è quello di balzare da soli in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, in attesa degli impegni di Milan e Atalanta.

La formazione di Luciano Spalletti è riuscita a riscattare in pieno il passo falso interno contro il Lecce neopromosso andando a espugnare l'Olimpico: gara complicatissima, in cui la Lazio è passata in vantaggio per prima con Zaccagni, prima di essere rimontata dalle reti di Kim e Kvaratskhelia.

Lo Spezia, fin qui, ha invece conquistato cinque punti in altrettante partite, frutto della vittoria dell'esordio contro l'Empoli e dei pareggi con Sassuolo e Bologna. Nello scorso campionato i liguri, allenati da Thiago Motta, riuscirono ad espugnare il Maradona grazie ad un'autorete di Juan Jesus.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SPEZIA

Napoli-Spezia è il primo anticipo della sesta giornata di Serie A: la gara si giocherà al Diego Armando Maradona di Napoli nel pomeriggio di sabato 10 settembre, con calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPEZIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Spezia è un'esclusiva DAZN e sarà visibile dagli abbonati in diretta tv, scaricando l'app della piattaforma su una moderna smart tv oppure avvalendosi di dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sempre DAZN trasmetterà Napoli-Spezia per gli abbonati anche in diretta streaming, questa volta accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su uno dei propri dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA

Il Napoli schiera l'undici migliore possibile con Meret in porta, linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski e attacco con Lozano e Kvaratskhelia ci sarà Simeone al posto dell'infortunato Osimhen.

Anche lo Spezia dovrebbe schierarsi con gran parte della formazione tipo vista all'opera nelle ultime uscite: scontata la conferma di Hristov, Kiwior e Nikolaou davanti a Dragowski e quella di Holm sulla destra, il dubbio è semmai tra Kovalenko e Agudelo in mezzo al campo. Davanti Gyasi con Nzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti