Dove vedere Napoli-SPAL in tv e streaming

Guarda Napoli-SPAL in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Il Napoli di Carlo Ancelotti ospita la SPAL di Leonardo Semplici nella 17ª giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica con 38 punti, a meno 8 dalla capolista Juventus, e hanno collezionato finora 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, gli emiliani occupano il 14° posto assieme a Empoli e Genoa con 16 punti e un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra gli azzurri gli attaccanti Dries Mertens e Lorenzo Insigne sono i migliori realizzatori con 7 goal a testa, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 5 goal in 16 presenze. Il Napoli ha collezionato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, la SPAL ha riportato 3 pareggi di fila nelle ultime 3 gare disputate.

NAPOLI-SPAL DIRETTA TV E STREAMING

La partita Napoli-SPAL sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

NAPOLI-SPAL DATA E ORA

Napoli-SPAL si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio San Paolo di Napoli. Sarà il 31° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.