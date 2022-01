Dove vedere Napoli-Salernitana in tv e streaming

Il Napoli ospita la Salernitana nel 23° turno del campionato di Serie A.

Guarda Napoli-Salernitana su DAZN. Attiva ora

Il netto successo sul campo del Bologna ha consolidato il terzo posto in classifica della formazione di Luciano Spalletti.

La doppietta di Hirving Lozano proietta gli azzurri a -2 dal Milan secondo e a +5 sulla Juve quinta, con rossoneri e bianconeri che si sfideranno nello scontro diretto che può già valere molto in chiave Europa.

Il Napoli è però chiamato a fare il suo dovere contro una Salernitana sempre più in difficoltà. Il 2022 dei granata si è aperto con la rotonda sconfitta interna contro la Lazio. Come se non bastasse, il Giudice Sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino in favore dell'Udinese oltre ad un punto di penalizzazione in classifica per la truppa Colantuono. La partita in questione, in programma lo scorso 21 dicembre a Udine, nonè stata disputata su disposizione dell'Asl di Salerno che ha vietato la trasferta ai campani.

La gara d'andata, giocata all'Arechi, si è conclusa 1-0 per il Napoli grazie al sigillo decisivo di Piotr Zielinski.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SALERNITANA

Napoli-Salternitana si giocherà domenica 23 gennaio allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SALERNITANA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il derby in salsa campana tra Napoli e Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile, previo abbonamento, scaricare l'app su moderna Smart TV oppure sulle console di videogiochi come PlayStation e Xbox. In alternativa si può collegare la propria tv a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

DAZN consentirà di seguire la sfida di Napoli anche in diretta streaming, collegandosi al sito ufficiale tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Salernitana sarà affidata a Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SALERNITANA

Scalpita Osimhen, ma i gradi da titolare dovrebbero toccare ancora a Mertens, supportato da Lozano, Zielinski e Elmas. In mediana conferma piena per il duo Lobotka-Ruiz. In difesa non ci sono novità con la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In porta ancora Meret.

Colantuono recupera Gyomber al centro del reparto difensivo insieme a Delli Carri e Veseli, ma perde Ranieri per squalifica. Sulla corsia sinistra chance per Ruggeri con Kechrida a destra. A centrocampo Schiavone, Di Tacchi e Obi. Belec a protezione della porta granata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All. Colantuono.