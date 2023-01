Lo strepitoso Napoli capolista ospita una Roma in gran forma: ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Capolista indiscussa e da record della Serie A, il Napoli ospita la Roma nel posticipo domenicale della ventesima giornata per provare a mantenere le proprie straordinarie medie e, in questo modo, tenere a distanza le principali - e staccatissime - inseguitrici, ovvero il Milan, la Lazio, l'Inter e gli stessi giallorossi.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Sono 50 i punti conquistati fino a questo momento dalla squadra dell'ex Luciano Spalletti, frutto di 16 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime 19 giornate di campionato. Un rendimento che ha permesso al Napoli di conquistare il platonico titolo di campione d'inverno e che, ora, fa sì che azzurri possano sognare a pieno titolo uno Scudetto che manca dal 1990.

Anche la Roma è in formissima: la formazione di José Mourinho ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, tutte tenendo la porta inviolata, e dopo aver giocato Conference League ed Europa League ha tutta l'intenzione di battagliare fino alla fine per un posto nella prossima edizione della Champions League.

La gara d'andata, disputata il 23 ottobre 2022 all'Olimpico, ha visto il Napoli imporsi per 1-0 sulla Roma: decisivo un gran goal messo a segno nel finale da Victor Osimhen.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ROMA

Napoli-Roma si giocherà in posticipo domenica 29 gennaio 2022, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il palcoscenico del big match tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di José Mourinho sarà il Diego Armando Maradona di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. La gara sarà visibile scaricando l'app sulle smart tv compatibili.

Gli abbonati sia a Sky che a DAZN, inoltre, avranno la possibilità di vedere Napoli-Roma in diretta tv attivando ZONA DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Napoli-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva sempre su DAZN, ma questa volta o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app sui propri dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Napoli con la formazione tipo e il più che probabile rientro di Kvaratskhelia, assente a Salerno per influenza: il georgiano è pronto a riprendersi un posto da titolare nel tridente completato da Osimhen e da uno tra Politano e Lozano, in ballottaggio. Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui davanti a Meret, con il solito trio Anguissa-Lobotka-Zielinski in mezzo al campo.

La Roma ha un'assenza certa: quella di Celik, squalificato dopo l'ammonizione rimediata in casa dello Spezia domenica scorsa. Zalewski passerà dunque a destra, con Spinazzola sulla corsia opposta. Non ci sarà nemmeno Zaniolo, in attesa di capire come sarà gestita la sua seconda parte di stagione dopo le convulse vicende di mercato degli ultimi giorni: Pellegrini e Dybala sosterranno così Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.