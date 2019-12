Dove vedere Napoli-Parma in tv e streaming

Il Napoli di Gattuso sfida il Parma nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il , reduce dall'avvicendamento in panchina fra Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti dopo la qualificazione agli ottavi di , ospita in casa il di Roberto D'Aversa nella 16ª giornata di . I partenopei provano a risalire la classifica sotto la guida dell'ex tecnico rossonero: attualmente dividono il 7° posto proprio con i ducali a quota 21 punti.

Cammino di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte per i campani, di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte per gli emiliani, con le due squadre che distano 8 lunghezze dalla zona Champions, chiusa da e con 29 punti.

Nei 17 confronti giocati in Serie A fra le due squadre in casa dei partenopei, il bilancio è di 9 vittorie per gli azzurri, 4 pareggi e 4 affermazioni dei gialloblù. L'ultima volta che il Parma ha conquistato i 3 punti con il Napoli è stata il 23 novembre 2013, quando i ducali espugnarono il San Paolo con il risultato di 1-0 grazie ad una rete di Cassano.

Da allora si sono registrate 2 vittorie per il Napoli, che fino ad oggi non è mai riuscito a far registare una serie di 3 successi consecutivi contro questo avversario. I 21 punti nelle prime 15 giornate ottenuti dai campani rappresentano il loro secondo peggior avvio in campionato nel XXI secolo dopo il 2000/2001, nella quale collezionaro 14 punti e a fine anno retrocessero in Serie B.

Tre pareggi e una sconfitta per i partenopei nelle ultime 4 giornate, mentre il Parma ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con il nelle ultime 4 gare disputate in campionato. Arkadiusz Milik, autore di 5 goal, è il miglior marcatore del Napoli in campionato. Il polacco ha proprio nei ducali la sua vittima preferita in Serie A, avendo segnato loro 4 reti nella sua carriera. Il danese Andrea Cornelius, con 5 centri all'attivo, è invece il bomber del Parma.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-PARMA

Napoli-Parma si giocherà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-PARMA IN TV E STREAMING

L'anticipo Napoli-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PARMA

Gattuso schiererà il Napoli con il 4-3-3 di sarriana memoria. Davanti Milik è favorito su Fernando Llorente per agire da centravanti, mentre Callejon e Insigne dovrebbero essere i due esterni offensivi. Panchina in vista per Mertens. Centrocampo con Allan perno centrale e Fabian Ruiz e Zielinski mezzali. In difesa, davanti a Meret, Di Lorenzo e Hysaj dovrebbero essere i due terzini, mentre Manolas farà coppia con Koulibaly al centro. Assente per squalifica Maksimovic, peraltro anche infortunato, anche Malcuit, Tonelli e Ghoulam sono fermi ai box.

D'Aversa giocherà a specchio rispetto ai partenopei con il classico modulo dei ducali. Difesa scolpita per i gialloblù, con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves a comporre la coppia centrale. Out Kucka, che ha riportato una lesione muscolare al polpaccio nella gara con la e rientrerà soltanto a gennaio, a centrocampo ci sarà spazio per Brugman in regia, con Hernani e Barillà mezzali. Nel tridente d'attacco, ancora indisponibili Inglese e Karamoh, dovrebbe rivedersi dal 1' il danese Cornelius come centravanti, mentre Kulusevski e Gervinho saranno i due esterni offensivi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho