Napoli-Parma si gioca alle 18.30: c'è il comunicato ufficiale

Il Napoli ha comunicato con un tweet che la partita col Parma si giocherà regolarmente, ma con calcio d'inizio posticipato alle 18.30.

La sfida valida per il sedicesimo turno del campionato di che vedrà opposte e , si giocherà regolarmente in questa giornata di sabato, ma il suo avvio è stato posticipato di 30’.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il fischio d’inizio quindi non avverrà alle ore 18,00 come inizialmente previsto, bensì alle 18,30. E’ questa la decisione che è stata presa a seguito dei problemi causati nelle scorse ore dal maltempo.

La pioggia ed il forte vento che nel corso della notte si sono abbattuti sul capoluogo campano, hanno arrecato diversi danni alla copertura dello stadio San Paolo, ma l’ultimo sopralluogo effettuato ha dato esito positivo e quindi non ci saranno pericoli per le persone che accorreranno nell’impianto napoletano per assistere al match.

A confermarlo, è stato il Napoli attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato.

L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 14, 2019

“La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00”.

Scongiurata quindi l’ipotesi che la partita venisse spostata a data da destinarsi, possibilità questa paventata nel corso della mattinata di sabato.