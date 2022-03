Una sfida dal profumo di scudetto. Il 28esimo turno di Serie A si chiude con la sfida ad altissima quota tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli.

Le due squadre, in lotta con l'Inter nella volata per il titolo del campionato di Serie A 2021/2022, si presentano al match del 'Diego Armando Maradona' dopo - rispettivamente - il successo in extremis contro la Lazio grazie a una rete di Fabian Ruiz al 94' all'Olimpico di Roma e il pari per 1-1 a San Siro contro l'Udinese.

Il Napoli ha reagito nel migliore dei modi, con un successo sul campo dei capitolini guidati dall'ex Sarri, all'eliminazione negli spareggi di Europa League per mano del Barcellona. Il Milan, invece, è reduce dal pari a reti inviolate contro l'Inter nel derby d'andata della semifinale di Coppa Italia.

Napoli e Milan si sono incrociate l'ultima volta il 19 dicembre scorso nel match valido per il 18esimo turno di campionato. Al 'Meazza' in San Siro fu la squadra partenopea allenata da Luciano Spalletti ad imporsi col risultato di 1-0: decisiva la rete dopo 5 minuti di Elmas. Al 'Maradona', invece, Napoli e Milan si sono affrontate per l'ultima volta il 22 novembre 2020: a vincere furono i rossoneri con il risultati di 3-1 firmato dalla doppietta di Ibrahimovic e il goal allo scadere di Hauge. Inutile ai fini del risultato la rete del momentaneo 1-2 di Mertens.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-MILAN

La sfida tra Napoli e Milan è in programma per domenica 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Il match tra Napoli e Milan verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Agli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibile o collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox. Infine, si può ricorrere a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Tramite DAZN sarà possibile assistere alla sfida dell'Olimpico anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di DAZN se si accede tramite pc o notebook. Servirà, invece, scaricare la relativa app se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Milan affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Luciano Spalletti potrà contare su Lobotka, entrato a gara in corso contro la Lazio e pronto a riprendersi una maglia da titolare e guidare il Napoli. Possibile panchina per Anguissa, mentre resta in dubbio la presenza di Lozano.

L'articolo prosegue qui sotto

Romagnoli out nel Milan, spazio a Kalulu in difesa. Una maglia per Messias sulla trequarti, con Giroud che comanda l'attacco. Kessié verso la panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Ruiz; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.