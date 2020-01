Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Il Napoli sfida la Juventus nel posticipo domenicale del 21° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il big match fra il di Gennaro Gattuso e la capolista dell'ex Maurizio Sarri accende la domenica sera della 21ª giornata di . I partenopei sono undicesimi con , e a quota 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, mentre i piemontesi guidano la graduatoria con 51 punti e un cammino di 16 successi, 3 pareggi e un solo k.o.

Nei 73 precedenti disputati in casa dei campani in Serie A si registra un sostanziale equilibrio, con un bilancio di 27 pareggi e 23 successi per parte. Le ultime 3 sfide hanno visto 2 successi della Vecchia Signora e un pareggio, mentre l'ultima vittoria azzurra risale al 26 settembre 2015, con un 2-1 targato Insigne e Higuain in favore della squadra allora guidata dall'attuale tecnico bianconero.

Al San Paolo si ritrovano di fronte la squadra che dall'arrivo di Gattuso ha fatto registrare la peggior media realizzativa del torneo (4,3%) e la squadra che nello stesso periodo ha la media realizzativa migliore, ovvero i torinesi (16,9%).

Cristiano Ronaldo è il bomber della Juventus con 16 goal realizzati, e va in goal consecutivamente da 7 partite: se andasse a segno anche contro il Napoli, andrebbe in rete per almeno 8 gare di fila per la quarta volta dall'esordio nei top 5 campionati europei mel 2003/04, e così supererebbe l'eterno rivale Lionel Messi, fermo attualmente a 3. Nel Napoli il miglior marcatore è invece Arkadiusz Milik con 7 reti.

I partenopei vengono da una vittoria e 3 sconfitte consecutive in campionato, pur avendo conseguito in settimana l'accesso alle semifinali di Coppa battendo la , mentre i bianconeri hanno collezionato 5 successi di fila nelle ultime 5 giornate di campionato, e hanno anch'essi ottenuto l'accesso alle semifinali di Coppa grazie alla vittoria interna sulla .

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus si giocherà la sera di domenica 26 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il big match Napoli-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno inoltre seguire il posticipo anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

Gattuso dovrebbe schierare in attacco il tridente composto da Callejón a destra, Milik al centro e Insigne a sinistra. In mediana è vivo il ballottaggio per il ruolo di mezzala destra fra Fabian Ruiz e il nuovo arrivato Lobotka, col primo in legegro vantaggio. In regia agirà l'altro acquisto, Demme, con Zielinski mezzala sinistra. I problemi maggiori sono in difesa, visto che Koulibaly lavora ancora a parte e Maksimovic potrebbe al massimo strappare la convocazione. Sarà dunque utilizzato ancora Di Lorenzo come centrale al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui ad agire da terzini e Ospina confermato fra i pali. Altra esclusione per Meret.

Sono di abbondanza invece i problemi di Sarri: in attacco potrebbe restar fuori il grande ex Gonzalo Higuain a vantaggio del tandem composto da Dybala e Cristiano Ronaldo, con Ramsey trequartista alle loro spalle. A centrocampo rientra dopo la squalifica anche Bentancur, che potrebbe scalzare Rabiot e agire da mezzala destra. Al suo fianco Pjanic sarà il regista, mentre Matuidi giocherà da mezzala sinistra. In difesa è recuperato anche Alex Sandro, che ha superato i problemi fisici e sarà il terzino sinistro. A destra ci sarà Cuadrado, con Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale davanti a Szczesny.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo