Continua la corsa ad un posto in Champions dei nerazzurri, di scena sul campo dei campioni d'Italia: tutto sulla gara, dove vederla in tv e streaming.

Archiviato il ritorno dell’Euroderby in semifinale di Champions League con il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi è di scena al Maradona di Napoli contro i campioni d’Italia.

La formazione nerazzurra continua la corsa al quarto posto e vuole proseguire la striscia di sette vittorie di cinque vittorie di fila in campionato dopo i successi su Empoli, Lazio, Verona, Roma e Sassuolo.

Un filotto che ha consentito agli uomini di Inzaghi di recuperare terreno sulle dirette concorrenti al quarto posto e piazzarsi in terza posizione, alle spalle della Juventus.

Di fronte ci sarà il Napoli di Spalletti, che continua a festeggiare dallo scorso 4 maggio il traguardo storico del terzo Scudetto.

La formazione azzurro è uscita sconfitta nell’ultimo incontro a Monza contro la squadra di Palladino, incappando nel quarto KO stagionale in Serie A.

Tra questi c’è anche quello dell’andata a San Siro il 4 gennaio scorso, nella prima gara post Mondiali, quando i nerazzurri si imposero al Meazza col risultato di 1-0 grazie alla rete di Edin Dzeko sul cross di Dimarco.

Napoli e Inter si affrontano per la 173ª volta tra tutte le competizioni nella storia. Il bilancio sorride ai nerazzurri che vantano 79 vittorie contro le 51 del Napoli e i 42 pareggi a completare il quadro.

Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Inter, ritorno dei quarti di finale di Champions League: dalla diretta tv alla diretta streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-INTER

La sfida tra Napoli e Inter, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 21 maggio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il calcio d'inizio del match tra la formazione partenopea e quella meneghina è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV E STREAMING

La partita tra il Napoli e l'Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi è abbonato a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Napoli-Inter in tv al canale numero 214 di Sky.

Inoltre il match del Diego Armando Maradona di Napoli sarà visibile in streaming collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook e cliccando sulla finestra della partita, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN il racconto di Napoli-Inter è affidato a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Napoli-Inter anche su GOAL: grazie alla nostra diretta scritta, potrete infatti essere sicuri di non perdervi neppure un'azione saliente della sfida tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Simone Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Turnover limitato per Spalletti, che cambia rispetto a Monza e rilancia alcuni titolari dall'inizio. Il tecnico azzurro punta su Kvaratkshelia nel tridente con Osimhen ed Elmas, mentre a centrocampo tocca ad Anguissa con Lobotka e Zielinski. Davanti a Gollini, confermato tra i pali, Bereszynski e Olivera sulle fasce con Juan Jesus e Rrahmani in mezzo

Nell'Inter Lukaku si riprende una maglia da titolare mentre si ripropone il dubbio Brozovic-Calhanoglu. Gosens insidia Dimarco per una maglia da titolare, mentre in difesa possibile chance per De Vrij nel ruolo di braccetto.

NAPOLI(4-3-3): Gollini, Bereszynski, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskelia. All. Spalletti

INTER(3-5-2): Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi