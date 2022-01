Dopo le prime due giornate di Serie A del 2022, relative al girone di ritorno, torna la Coppa Italia. Scendono in campo le big per gli ottavi di finale, con Napoli e Fiorentina a confronto in gara unica per poter accedere ai quarti di una competizione sempre più importante per le squadre in gioco.

La sfida Napoli-Fiorentina è sicuramente la più interessante nel lotto degli ottavi di finale: nella stessa giornata si gioca anche Atalanta-Venezia, mentre Inter, Juventus e il resto delle squadre di Serie A giocherà tra il 13 e il 20 di gennaio. Tra le sedici qualificate a questa fase anche una compagine di Serie B, il Lecce.

Napoli e Fiorentina si sfidano ad alta quota anche in Serie A, entrambe desiderose di giocare la prossima Champions League. La vincente dell'incontro sarà una delle favorite alla vittoria finale alla pari delle altre grandi, impegnate però in ottavi di finale in cui partono decisamente avanti rispetto alle avversarie. Almen sulla carta.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-FIORENTINA

Napoli-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17:30. La sfida, che porterà una delle due squadre ai quarti, è prevista allo Stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Mediaset e in particolare da Italia 1, canale 6 e numero 606 HD del digitale terrestre.

Il confronto di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina potrà essere visto anche in diretta streaming in chiaro, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con la piattaforma Mediaset Infinity, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la relativa app per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All. Italiano.