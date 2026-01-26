Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Napoli si gioca tutto nell'ultima giornata di Champions League, quando al 'Maradona' arriva il Chelsea.

Gli azzurri devono assolutamente vincere per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno e conquistare un posto ai playoff.

Ma i Blues vogliono i tre punti per restare tra le prime otto e centrare la qualificazione diretta gli ottavi di finale.

Come guardare Napoli-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: di seguito, ecco come fare per vedere la partita in tv e streaming.

Smart TVs e lettore Blu-Ray

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Lettore multimediale

1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

oppure

scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

Console di gioco

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Fire Tablet

1. Apri Video dalla schermata Home.

2. Scegli l'evento.

iPhone e iPad

1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Smartphone e tablet Android

1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Google Chromecast

1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

3. Seleziona l'evento che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

PC Windows o tablet

1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

3. Scegli l'evento e inizia la visione nell’app.

Il match, in streaming, sarà inoltre disponibile su NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Chelsea: ora di inizio

Champions League - Champions League Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Chelsea si gioca mercoledì 28 gennaio, alle ore 21:00, allo stadio 'Maradona' di Napoli in contemporanea con tutte le altre gare dell'ultima giornata di Champions League.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli-Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. All. Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.

Forma

Momento delicato per il Napoli, alle prese con la continua emergenza infortuni. Gli azzurri hanno vinto solo una delle ultime sei partite giocate e sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 3-0 contro la Juventus.

Il Chelsea, dopo il cambio in panchina da Maresca a Rosenior, invece è ripartito vincendo le ultime tre gare ufficiali compresa quella contro il Pafos in Champions League seppure solo per 1-0.

Partite tra le due squadre

NAP Ultime 2 partite CHE 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Chelsea 4 - 1 Napoli

Napoli 3 - 1 Chelsea 3 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Sono solo due i precedenti tra Napoli e Chelsea che risalgono alla Champions League 2011/12, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. I Blues persero 3-1 a Napoli ma riuscirono a qualificarsi ai tempi supplementari vincendo la gara di ritorno per 4-1.

