Dove vedere Napoli-Barcellona in tv e streaming

Dopo la sconfitta nel primo test in terra americana, il Napoli affronta nuovamente il Barcellona: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

e si affrontano ad appena tre giorni di distanza dal primo dei due test amichevoli previsti negli . Gli azzurri provano a vendicare l'immeritata sconfitta di mercoledì, quando il goal di Rakitic ha fissato il 2-1 finale per i blaugrana, un risultato che non rispecchia quanto visto in campo.

Numerose, infatti, le occasioni limpide sbagliate dagli uomini di Ancelotti, un'inversione di tendenza rispetto alla concretezza mostrata nelle belle vittorie su e . In attesa degli auspicati arrivi di James Rodriguez o Lozano, il tecnico azzurro darà spazio in questo secondo incontro col Barça all'intera rosa portata in terra americana (a casa è rimasto il solo Malcuit, acciaccato, e mancano ormai dalle ferie solo Ounas e Koulibaly).

Nel Barcellona spicca ovviamente la pesante assenza di Leo Messi, rimasto in Catalogna per curare un infortunio al soleo. Il tecnico Valverde è impegnato nell'inserire in squadra i due super acquisti milionari De Jong e Griezmann, che dovrebbero trovare spazio anche in questo secondo match contro gli azzurri.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BARCELLONA

Napoli-Barcellona si giocherà in terra americana nella tarda serata italiana di sabato: fischio d'inizio alle 23 ora italiana, le 17 locali, al Michigan Stadium, il gigantesco impianto ubicato ad Ann Arbor che ospita i Michigan Wolverines, la squadra di football americano dell'Università del Michigan.

DOVE VEDERE NAPOLI-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Come tutte le amichevoli internazionali degli azzurri di questo precampionato, anche Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta da Sky in Pay per View: per assistere al match, occorrerà acquistarlo al costo di 10 euro seguendo le istruzioni su schermo del servizio Prima Fila.

Non essendo disponibile alla visione per tutti gli abbonati Sky, Napoli-Barcellona non potrà essere vista in : il servizio Sky Go, infatti, non copre gli eventi trasmessi in Pay per View.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BARCELLONA

Viste le due gare ravvicinate, è prevedibile abbondante turnover da parte di entrambi gli allenatori rispetto al match di mercoledì. Ancelotti potrebbe dare spazio a Karnezis tra i pali, con Chiriches al fianco di Manolas in difesa, e le maglie di terzini a Hysaj e Ghoulam.

Chance in mediana per il giovane Gaetano, affiancato da Fabian Ruiz, riportato sulla linea dei centrocampisti dopo essere stato schierato da trequartista nel primo incontro. In attacco Milik dovrebbe avvicendare Mertens sulla mattonella di centravanti, con Younes piazzato alle sue spalle e Verdi candidato al posto di uno tra Callejon e Insigne.

Dal canto suo, Valverde rilancia dal 1' in difesa i vari Ter Stegen, Piqué e Jordi Alba, con Vidal titolare a centrocampo e Dembelé nel tridente dall'inizio.

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Fabian Ruiz; Callejon, Younes, Insigne; Milik.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Vidal; Dembelè, Suarez, Griezmann.