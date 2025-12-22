Dove vedere Modena-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Modena e Monza si sfidano in una gara d'alta classifica in Serie B: la formazione brianzola è in corsa per la promozione diretta in A, quella emiliana ha perso colpi ultimamente ma staziona in zona playoff.

Si tratta del primo anticipo della diciottesima giornata del campionato cadetto, ed è una sfida importante per entrambe: il Monza ha 34 punti e il Modena 29, con possibilità di portarsi a -2 dai rivali in caso di vittoria.

Su GOAL tutte le informazioni utili su Modena-Monza: dalle formazioni a come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Modena-Monza in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida della diciottesima giornata di Serie B tra il Modena e il Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app della piattaforma, fruibile su una smart tv ma anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Si potrà inoltre vedere Modena-Monza in streaming scaricando l'app di DAZN su ccmputer, smartphone o tablet, con l'alternativa del sito di DAZN.

Modena-Monza sarà infine trasmessa in streaming anche da LaB Channel e sull'app di OneFootball.

Modena-Monza: ora di inizio

Serie B - Serie B Stadio Alberto Braglia

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Modena - Monza Probabile formazione Panchina Allenatore A. Sottil Probabile formazione Panchina Allenatore P. Bianco

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Modena

PROBABILE FORMAZIONE MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Gliozzi, Massolin. All. Sottil

Notizie sulla Monza

PROBABILE FORMAZIONE MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Colombo, Azzi; Ciurria, Mota; Alvarez. All. Bianco

Forma

Andamento oscillante per il Modena, che dopo aver vinto in casa dello Spezia ha perso a domicilio lo scontro diretto contro il Venezia nell'ultimo turno. La squadra di Sottil è attualmente sesta con 29 punti, 5 in meno rispetto al secondo del Monza.

Anche i brianzoli hanno vinto una partita e ne hanno persa un'altra recentemente, battendo la Carrarese dopo essere usciti sconfitti dal Penzo di Venezia. In caso di vittoria a Modena sorpasserebbero il Frosinone al primo posto della classifica.

Partite tra le due squadre

MOD Ultima partita MON 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Modena 0 - 0 Monza 0 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica