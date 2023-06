Verona a caccia di punti salvezza in casa del Milan nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla.

La stagione del Milan, già matematicamente qualificato alla prossima Champions League dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro la Juventus, si chiude a 'San Siro' dove arriva il Verona.

La formazione scaligera, a differenza dei rossoneri, ha un estremo bisogno di punti dato che attualmente occupa il terzultimo posto alla pari con lo Spezia.

Il Verona deve quindi fare punti e sperare che la Roma batta i liguri. In caso di arrivo alla pari sarà invece necessario uno spareggio per stabilire chi retrocederà in Serie B tra Spezia e Verona.

Nella gara d'andata tra le due squadre il Milan si è imposto per 2-1 al 'Bentegodi', il Verona non batte i rossoneri dal 2017: da allora due pareggi e ben sei sconfitte. L'unico successo degli scaligeri a Milano invece risale addirittura al 1922.

Nei 75 precedenti il bilancio generale è di 14 vittorie del Verona, 28 pareggi e 33 affermazioni del Milan.

QUANDO SI GIOCA MILAN-VERONA

Milan-Verona andrà in scena domenica 4 giugno 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano in San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-VERONA IN TV E STREAMING

Milan-Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che con console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

App disponibile per dispositivi portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali fornite durante la fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Milan-Verona affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VERONA

Formazione tipo per Pioli che deve rinunciare solo a Bennacer e Ibrahimovic. Davanti a Maignan classica difesa a quattro con Calabria e Theo sulle fasce, Thiaw e Tomori saranno i due centrali. In mezzo al campo Tonali con Krunic. Messias, Brahim Diaz e Leao agiranno alle spalle dell'unica punta Giroud.

Zaffaroni punta su Ngonge e Verdi dietro Djuric, a centrocampo Abildgaard e Tameze, Depaoli e Faraoni sugli esterni. Difesa a tre composta da Caccherini, Hien e Cabal. In porta Montipò. Indisponibili Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna, Lazovic

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.