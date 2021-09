Il Milan ospita il Venezia a San Siro nella quinta giornata di Serie A: le info sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.

Turno infrasettimanale di Serie A per il Milan, a caccia di conferme per rimanere nei piani altissimi della classifica: ad ostacolare il cammino dei ragazzi di Pioli c'è il Venezia.

Guarda Milan-Venezia su DAZN. Attiva ora.

I rossoneri si sono congedati dall'ultima giornata con un punto guadagnato sul campo della Juventus: Rebic ha risposto al vantaggio di Morata , evitando la prima sconfitta in campionato dei meneghini e allungando la striscia negativa dei bianconeri.

Per il Venezia sconfitta tra le mura amiche del 'Penzo' contro lo Spezia : inutile il momentaneo pareggio di Ceccaroni, liguri a segno con Simone Bastoni e Bourabia, autore di un gran goal con un tiro da fuori area a tempo ormai scaduto.

L'ultimo incrocio in campionato tra le due squadre in quel di San Siro è datato 14 ottobre 2001: 1-1 targato Shevchenko e Maniero.

QUANDO SI GIOCA MILAN-VENEZIA

Milan-Venezia, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, si giocherà in turno infrasettimanale nella serata di mercoledì 22 settembre 2021, con calcio d'inizio in programma alle ore 20.45. Il palcoscenico del match sarà San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA IN TV E STREAMING

Milan-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, in coesclusiva, da DAZN e da Sky. Nel primo caso gli abbonati potranno assistere al match scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure, per chi è provvisto di un normale televisore, utilizzando una console di gioco Xbox o PlayStation o dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast; nel secondo caso il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite.

Milan-Venezia sarà visibile anche in diretta streaming, o su DAZN (scaricando l'app su pc, smartphone o tablet o semplicemente accedendo al sito ufficiale della piattaforma) oppure su Sky, tramite SkyGo, l'applicazione utilizzabile dagli abbonati all'emittente satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VENEZIA

Kalulu potrebbe trovare spazio sulla fascia destra dal 1', soprattutto qualora Calabria non dovesse recuperare dal problema muscolare che lo ha colpito. Kjaer in fortissimo dubbio dopo l'infortunio dell'Allianz Stadium : pronto Tomori in coppia con Romagnoli. In mediana può rifiatare Kessié, straordinari per Rebic in attacco.

Schnegg verso una maglia da titolare a sinistra, riposo per Molinaro. Conferma per il giovanissimo Busio, Aramu può trovare spazio nel tridente offensivo a discapito di Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.