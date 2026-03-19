Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Milan per blindare la Champions e mettere pressione all’Inter, il Toro per continuare nell’ottimo momento di forma dopo l’arrivo in panchina di Roberto D’Aversa.
A San Siro va in scena la giornata numero 30 della Serie A e nell’anticipo delle ore 18 di sabato, i rossoneri di Max Allegri provano a tornare alla vittoria dopo aver perso con la Lazio nell’ultimo turno, salutando molto probabilmente ogni velleità di Scudetto.
Occhio, però, a un Toro che col cambio di guida tecnica sembra aver svoltato, come testimoniato dal 4-1 con cui i granata hanno liquidato il Parma.
Al Meazza arbitra Francesco Forneau.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Milan-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Milan e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Milan-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Milan-Torino: ora di inizio
La gara fra Milan e Torino, valida per la giornata numero 30 di Serie A Enilive, si giocherà sabato 21 marzo, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Milan
Nel Milan dovrebbe tornare dal primo minuto Davide Bartesaghi, entrato bene a Roma con la Lazio e candidato numero uno per la corsia mancina. In avanti, nel solito 3-5-2 di Allegri, saranno ancora Leao e Pulisic i riferimenti offensivi, mentre a centrocampo torna Rabiot dopo la squalifica.
Notizie sul Torino
Nel Torino insieme al confermatissimo Cholito Simeone in avanti potrebbe esserci la riproposizione di Duvan Zapata. Vlasic sempre in trequarti, mentre nei quattro di metà campo agiranno Pedersen e Obrador sulle corsie, con Gineitis e Ilkhan centrali. Ebosse nei tre di difesa.
Forma
Milan a caccia del riscatto dopo il ko di Roma che ha interrotto la striscia di due vittorie (Cremonese e Inter) consecutive. Per il Toro, invece, settimana scorsa brillante successo per 4-1 sul Parma.
Partite tra le due squadre
Classifica
Milan seconda forza della A alla vigilia del turno con 60 punti. Il Torino, invece, è quattordicesimo: 33 punti per i granata, con un comodo +9 sulla Cremonese terzultima.