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Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Milan e Torino: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Il Milan per blindare la Champions e mettere pressione all’Inter, il Toro per continuare nell’ottimo momento di forma dopo l’arrivo in panchina di Roberto D’Aversa.

A San Siro va in scena la giornata numero 30 della Serie A e nell’anticipo delle ore 18 di sabato, i rossoneri di Max Allegri provano a tornare alla vittoria dopo aver perso con la Lazio nell’ultimo turno, salutando molto probabilmente ogni velleità di Scudetto.

Occhio, però, a un Toro che col cambio di guida tecnica sembra aver svoltato, come testimoniato dal 4-1 con cui i granata hanno liquidato il Parma.

Al Meazza arbitra Francesco Forneau.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
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Milan
MIL
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Torino
TOR

Come guardare Milan-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Milan e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Torino: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

La gara fra Milan e Torino, valida per la giornata numero 30 di Serie A Enilive, si giocherà sabato 21 marzo, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Torino

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-1-2

Home team crestTOR
16
M. Maignan
31
S. Pavlovic
23
F. Tomori
5
K. De Winter
2
P. Estupinan
19
Y. Fofana
30
A. Jashari
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
10
R. Leao
11
C. Pulisic
1
A. Paleari
77
E. Ebosse
23
S. Coco
44
A. Ismajli
6
E. Ilkhan
33
R. Obrador
16
M. Pedersen
10
N. Vlasic
66
G. Gineitis
19
C. Adams
18
G. Simeone

3-4-1-2

TORAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Nel Milan dovrebbe tornare dal primo minuto Davide Bartesaghi, entrato bene a Roma con la Lazio e candidato numero uno per la corsia mancina. In avanti, nel solito 3-5-2 di Allegri, saranno ancora Leao e Pulisic i riferimenti offensivi, mentre a centrocampo torna Rabiot dopo la squalifica.

Notizie sul Torino

Nel Torino insieme al confermatissimo Cholito Simeone in avanti potrebbe esserci la riproposizione di Duvan Zapata. Vlasic sempre in trequarti, mentre nei quattro di metà campo agiranno Pedersen e Obrador sulle corsie, con Gineitis e Ilkhan centrali. Ebosse nei tre di difesa. 

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Milan a caccia del riscatto dopo il ko di Roma che ha interrotto la striscia di due vittorie (Cremonese e Inter) consecutive. Per il Toro, invece, settimana scorsa brillante successo per 4-1 sul Parma. 

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

11

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Classifica

Milan seconda forza della A alla vigilia del turno con 60 punti. Il Torino, invece, è quattordicesimo: 33 punti per i granata, con un comodo +9 sulla Cremonese terzultima. 

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