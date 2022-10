Il Milan affronta il Salisburgo per conquistare gli ottavi di Champions League: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La missione è chiara e ben impressa all'orizzonte: gli ottavi di finale di Champions League sono lì, ad un passo per il Milan, che nell'ultima giornata del Gruppo E ha a disposizione due risultati su tre contro il Salisburgo.

Segui Milan-Salisburgo in diretta esclusiva su Amazon Prime Video: attiva ora

Il punto di vantaggio (7 vs 6) sugli austriaci permette ai rossoneri di giocare per la vittoria o per il pareggio: soltanto con una sconfitta maturerebbe l'eliminazione e la conseguente retrocessione in Europa League, già acquisita nel peggiore dei casi.

Zero possibilità di qualificarsi come primi del raggruppamento ma solo in qualità di seconda forza: il primato è ormai del Chelsea, che ha già staccato il pass qualificazione e, anche in caso di arrivo a pari punti col Milan, avrebbe la meglio in virtù degli scontri diretti a favore (due vittorie tra andata a 'Stamford Bridge' e ritorno a San Siro).

Il match d'andata tra Salisburgo e Milan, valido per la prima giornata, si è concluso sull'1-1: vantaggio austriaco con il gioiello svizzero Okafor, risposta dei campioni d'Italia targata Saelemaekers, attualmente assente per infortunio e costretto a rimanere ai box fino al nuovo anno.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SALISBURGO

Milan-Salisburgo si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio previsto alle ore 21.

DOVE VEDERE MILAN-SALISBURGO IN TV E STREAMING

Milan-Salisburgo sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation.

La suddetta app è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali per avviare la diretta dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SALISBURGO

Giroud è pronto a riprendersi una maglia da titolare: a fargli spazio sarà Origi. In mezzo al campo confermati in blocco Tonali e Bennacer, così come la linea difensiva a quattro davanti a Tatarusanu. De Ketelaere cerca spazio, ma al momento Brahim Diaz è in vantaggio.

Nel Salisburgo tocca ancora alla coppia Adamu-Okafor, supportati da Sucic sulla trequarti. Dedic e Bernardo sulle fasce, con Wober e Pavlovic a completare la difesa davanti a Kohn. Kjaergaard, Gourna-Douath e Seiwald in mezzo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.