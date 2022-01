Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Il 2022 di Milan e Roma si apre con il confronto diretto valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

I rossoneri danno il la al proprio girone di ritorno con il chiaro intento di proseguire la rincorsa nei confronti dell'Inter capolista, distante 4 punti.

Nell'ultimo appuntamento dell'anno la formazione di Stefano Pioli ha sbancato il Castellani di Empoli vincendo 4-2.

Gara importante anche per i giallorossi che hanno il chiuso il 2021 pareggiando in casa contro la Sampdoria. José Mourinho ha chiuso la prima parte di campionato al sesto posto, e a sei punti dalla quarta posizione che vale la qualificazione alla Champions League.

Nella gara d'andata, giocata a Roma lo scorso 31 ottobre, il Milan si è imposto 2-1 grazie alla punizione vincente di Ibrahimovic e al rigore di Kessie. Inutile per la Roma il goal dell'ex targato El Shaarawy.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ROMA

Milan-Roma si giocherà giovedì 6 gennaio allo stadio "San Siro" di Milano: il calcio d'inizio è programmato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il match che metterà di fronte rossoneri e capitolini verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile anche collegarsi a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La gara di Milano verrà trasmessa anche in diretta streaming sempre su DAZN. Basterà collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Milan-Roma è stata affidata a Stefano Borghi: a supportarlo nel ruolo di seconda voce sarà Simone Tiribocchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA

Calabria è tornato a disposizione e potrebbe partire dal primo minuto al posto di Florenzi. Senza Kessie e Bennacer, entrambi in Coppa d'Africa, Pioli schiererà Tonali e Bakayoko come diga di centrocampo. Intoccabile Ibrahimovic, spalleggiato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Messias.

Nella Roma è Mkhitaryan a rischiare di partire dalla panchina: Mourinho sembra intenzionato a schierare il recuperato Pellegrini nel ruolo di mezzala, con Zaniolo a far coppia in attacco con Abraham. Trio difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.