Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Luci a San Siro per il big match tra Milan e Roma: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Big match per la capolista della , il di Pioli reduce da due mesi al top tra campionato ed . Di fronte però una che ha dimenticato la sconfitta a tavolino contro il , riuscendo a mettere insieme sette punti frutto di due successi e un pari.

Classifica di Serie A ovviamente equilibrata visto l'inizio del torneo, ma rispetto al passato sembra comunque esserci maggiore bagarre per le posizioni di testa: basti pensare al di De Zerbi, autore fin qui di una fantastica partenza.

Per questo nè Milan nè Roma possono rallentare, consapevoli che in una situazione così, e in mezzo a tutte le problematiche dovute alla pandemia di coronavirus, anche un punto o un goal saranno preziosissimi per raggiungere il top a fine annata.

Nell'ultima stagione di Serie A, Milan e Roma si sono incontrate prima in quel dell'Olimpico, con un 2-1 per i giallorossi ad ottobre 2019, mentre al ritorno 2-0 per i rossoneri nella partita di San Siro recuperatasi a giugno dopo le settimane di stop del torneo.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ROMA

La gara tra Milan e Roma si giocherà lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45. Appuntamento a San Siro per il big match di giornata.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E STREAMING

Milan-Roma sarà trasmetta in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per vedere il match saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire in diretta Milan-Roma attraverso Sky Go. La piattaforma è raggiungibile da dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l'applicazione e selezionando l'evento.

In alternativa la partita potrà essere seguita su Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Senza l'infortunato Calhanoglu, Pioli si affiderà a Brahim Diaz sulla trequarti, con Saelemaekers e Leao ai suoi lati e il totem Ibrahimovic in avanti. In mediana torna la coppia formata da Kessié e Bennacer, in difesa davanti a Donnarumma spazio per Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

La Roma punterà su Dzeko centravanti, con Pedro e Mkhitaryan a supporto. Santon e Spinazzola esterni, mentre sono imprescindibili a centrocampo Veretout e Pellegrini. Mirante tra i pali, difeso da Mancini, Ibanez e Kumbulla.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.