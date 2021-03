Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

Il Milan che sogna lo Scudetto ospita il Napoli nel posticipo a 'San Siro': tutto sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Tra sogno Scudetto e obiettivo Champions. Il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A vede scendere in campo Milan e Napoli, impegnate domenica sera a 'San Siro' in una gara che dirà molto sulle reali ambizioni delle due squadre.

I rossoneri sono secondi a -6 dall'Inter ma anche a +7 dall'Atalanta quinta, divisi quindi tra il sogno di contendere lo Scudetto ai cugini fino alla fine e l'obiettivo di difendere il proprio posto nella prossima Champions League.

Il Milan ha vinto solo due delle ultime cinque partite di campionato, collezionando per il resto un pareggio contro l'Udinese e due pesanti sconfitte a La Spezia e nel derby.

Momento delicato anche per il Napoli dell'ex Gattuso, a -3 dal quarto posto ma con la partita da recuperare in casa della Juventus mercoledì prossimo che in caso di vittoria potrebbe aprire nuovi scenari di classifica.

Gli azzurri hanno conquistato due punti in più del Milan nelle ultime cinque partite battendo Juventus, Benevento e Bologna. In mezzo una brutta sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo ed il rocambolesco pareggio di Reggio Emilia.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà allo stadio 'Giuseppe Meazza' nella serata di domenica 14 marzo 2021, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Naturalmente, a causa della pandemia, anche la gara valida per la 27ª giornata di Serie A si giocherà a porte chiuse.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Canali di riferimento per gli abbonati saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, servizio a disposizione di tutti i clienti con un abbonamento. Scaricando l'app si potrà accedere alla programmazione completa. L'alternativa è rappresentata da Now TV, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli non dovrebbe recuperare Rebic, così come Calhanoglu. Ancora out Bennacer e Ibrahimovic. In attacco conferma per Rafael Leao: alle sue spalle se non dovesse farcela il turco è ballottaggio aperto tra Krunic e Brahim Diaz col primo leggermente favorito. In mezzo al campo potrebbe rientrare Tonali accanto a Kessié, ma al momento il favorito è Meité. Difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori (o Romagnoli) e Theo Hernandez.

Gattuso potrebbe rilanciare Osimhen al centro dell'attacco, ma Mertens rimane avanti. Dietro al belga confermati Politano, Zielinski e ovviamente capitan Insigne. In difesa è duello Rrahmani-Manolas per il posto accanto a Koulibaly, Hysaj preferito a Mario Rui come terzino sinistro. In mezzo al campo Demme è ancora favorito sull'ex Bakayoko. Lozano potrebbe rivedersi almeno per la panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castilljo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.