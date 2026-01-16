Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sogno scudetto da una parte, obiettivo salvezza dall’altra. Il Milan di Max Allegri va a caccia di continuità dopo il successo di Como: per Leao e compagni è caccia aperta all’Inter, distante tre punti dopo i recuperi infrasettimanali.

I nerazzurri hanno superato proprio il Lecce, che giocherà a San Siro per la seconda volta in pochi giorni: i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno bisogno di ritrovare un risultato positivo per evitare la rincorsa della Fiorentina.

Arbitrerà Luca Zufferli di Udine, assistenti Marco Ceccon della sezione arbitrale di Lovere e Paolo Laudato della sezione di Taranto, al VAR Nasca e Mazzoleni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Lecce in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A San Siro

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Milan e Lecce, valida per la 21^ giornata di Serie A Enilive si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Dopo la panchina di Como, Christian Pulisic giocherà dal primo minuto contro il Lecce, formando la coppia con Leao. Pavlovic salterà anche questa gara per infortunio, toccherà ancora a De Winter, mentre sperano in una maglia da titolare Ricci e Loftus-Cheek, che provano a scalzare Fofana.

Notizie sul Lecce

Banda e Ramadani tornano dalla squalifica, mentre invece Gaspar deve scontarne altre due. Sarà ancora assente, invece, anche Camarda, reduce da un problema alla spalla. Sottil in panchina, scalpita Santiago Pierotti.

Forma

Milan imbattuto da 20 turni: nelle ultime 5 di Serie A sono arrivate 3 vittorie e 2 pari, contro Genoa e Fiorentina. Il Lecce, invece, è reduce da ben tre ko consecutivi contro Inter, Como e Parma.

Partite tra le due squadre

Striscia aperta di 5 vittorie consecutive per il Milan sul Lecce: nelle ultime due uscite, entrambe in questa stagione (gara d’andata e Coppa Italia) i giallorossi non sono neanche riusciti a trovare la via della rete. L’ultimo successo dei salentini sul club meneghino risale al 1° aprile 2006: finì 1-0 al Via del Mare, l’ultimo acuto a San Siro addirittura all’ottobre del 1997.

Classifica

È quasi una sfida testacoda quella del Meazza: il Milan è secondo in classifica a quota 43, con 3 punti di ritardo dall’Inter capolista. Quartultimo, invece, il Lecce, fermo a 17: +3 sulla Fiorentina terzultima.