Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoMilan
San Siro
team-logoLecce
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Milan e Lecce: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Sogno scudetto da una parte, obiettivo salvezza dall’altra. Il Milan di Max Allegri va a caccia di continuità dopo il successo di Como: per Leao e compagni è caccia aperta all’Inter, distante tre punti dopo i recuperi infrasettimanali.

I nerazzurri hanno superato proprio il Lecce, che giocherà a San Siro per la seconda volta in pochi giorni: i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno bisogno di ritrovare un risultato positivo per evitare la rincorsa della Fiorentina.

Arbitrerà Luca Zufferli di Udine, assistenti Marco Ceccon della sezione arbitrale di Lovere e Paolo Laudato della sezione di Taranto, al VAR Nasca e Mazzoleni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC

La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Lecce in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Lecce: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
San Siro

La gara fra Milan e Lecce, valida per la 21^ giornata di Serie A Enilive si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Lecce

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestLEC
16
M. Maignan
46
M. Gabbia
5
K. De Winter
23
F. Tomori
56
A. Saelemaekers
12
A. Rabiot
19
Y. Fofana
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
18
C. Nkunku
10
R. Leao
30
W. Falcone
25
A. Gallo
5
J. Siebert
44
Gabriel
13
M. Perez
93
Y. Maleh
29
L. Coulibaly
16
O. Gandelman
23
R. Sottil
50
S. Pierotti
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Dopo la panchina di Como, Christian Pulisic giocherà dal primo minuto contro il Lecce, formando la coppia con Leao. Pavlovic salterà anche questa gara per infortunio, toccherà ancora a De Winter, mentre sperano in una maglia da titolare Ricci e Loftus-Cheek, che provano a scalzare Fofana.

Notizie sul Lecce

Banda e Ramadani tornano dalla squalifica, mentre invece Gaspar deve scontarne altre due. Sarà ancora assente, invece, anche Camarda, reduce da un problema alla spalla. Sottil in panchina, scalpita Santiago Pierotti.

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Milan imbattuto da 20 turni: nelle ultime 5 di Serie A sono arrivate 3 vittorie e 2 pari, contro Genoa e Fiorentina. Il Lecce, invece, è reduce da ben tre ko consecutivi contro Inter, Como e Parma.

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

LEC

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

14

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Striscia aperta di 5 vittorie consecutive per il Milan sul Lecce: nelle ultime due uscite, entrambe in questa stagione (gara d’andata e Coppa Italia) i giallorossi non sono neanche riusciti a trovare la via della rete. L’ultimo successo dei salentini sul club meneghino risale al 1° aprile 2006: finì 1-0 al Via del Mare, l’ultimo acuto a San Siro addirittura all’ottobre del 1997.

Classifica

È quasi una sfida testacoda quella del Meazza: il Milan è secondo in classifica a quota 43, con 3 punti di ritardo dall’Inter capolista. Quartultimo, invece, il Lecce, fermo a 17: +3 sulla Fiorentina terzultima. 

Pubblicità
0