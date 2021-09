Big match a San Siro, dove si affrontano Milan e Lazio, entrambe a punteggio pieno: le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

A San Siro è tempo di big match. Il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri, entrambe a punteggio pieno con sei punti su sei conquistati nelle prime due giornate di campionato, si affrontano per mantenere intatte le rispettive ambizioni di altissima classifica.

Il Milan ha superato la Sampdoria in trasferta e poi il Cagliari in casa, imponendosi per 1-0 a Genova e per 4-1 in casa. La Lazio, invece, ha segnato con il pallottoliere: 3-1 esterno a Empoli e poi un roboante 6-1 allo Spezia allo stadio Olimpico, con tripletta di Ciro Immobile.

Nello scorso campionato, Milan e Lazio si sono divise una vittoria a testa: la gara d'andata è stata vinta dalla formazione rossonera con un pirotecnico 3-2, mentre i biancocelesti si sono imposti al ritorno con un netto 3-0.

QUANDO SI GIOCA MILAN-LAZIO

Milan-Lazio, big match della terza giornata del campionato di Serie A, si giocherà nel tardo pomeriggio di domenica 12 settembre 2021 a San Siro. Il calcio d'inizio tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Maurizio Sarri è in programma alle ore 18.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV E STREAMING

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti della Serie A fino al 2024. Previo abbonamento, sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure attraverso una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Milan-Lazio, essendo appunto trasmessa da DAZN, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, seconda voce sarà Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

Pochi problemi per Pioli, che recupera Ibrahimovic e Kessié ma dovrà fare a meno di Giroud causa Covid. In attacco la punta più avanzata sarà Rebic, supportata da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Tonali con Kessié in mezzo al campo. Ibra dalla panchina.

Sarri è senza Lazzari, infortunatosi contro lo Spezia, e dovrebbe così proporre Marusic sulla destra con Hysaj sulla fascia opposta (l'alternativa è la coppia Hysaj-Radu). Centrocampo confermatissimo con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, così come l'attacco con Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.