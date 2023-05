Milan e Lazio si affrontano in una sfida decisiva per la zona Champions: tutte le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

A soli quattro giorni dal derby di Champions League, sfida decisiva per il Milan che è obbligato a vincere contro la Lazio per restare agganciato al treno che porta al quarto posto.

I rossoneri sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro la Cremonese nel turno infrasettimanale, vittoria importante invece per la Lazio che ha battuto in casa il Sassuolo.

Nella gara d'andata i biancocelesti hanno travolto il Milan per 4-0. Nei 187 precedenti tra le due squadre sono 40 le vittorie della Lazio, 64 i pareggi e 83 i successi rossoneri.

La Lazio non vince in trasferta contro il Milan dal 2019, quando ha sconfitto il Diavolo per 2-1 con reti di Immobile e Correa.

Di seguito le informazioni salienti su Milan-Lazio: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA MILAN-LAZIO

Milan-Lazio, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, si giocherà sabato 6 maggio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV E STREAMING

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l'app su una smart tv abilitata al servizio o collegare il proprio televisore di casa con una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

La gara Milan-Lazio si potrà vedere anche in diretta streaming sempre su DAZN (o scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Milan-Lazio per DAZN sarà Dario Mastroianni, al commento tecnico Simone Tiribocchi.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire Milan-Lazio avrete a disposizione anche la diretta scritta di GOAL: dalle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, resterete sempre aggiornati sulle azioni salienti della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

Pioli spera di recuperare Tomori, se non dovesse farcela toccherà ancora a Thiaw affiancare Kalulu. Sulla fascia sinistra rientra Theo Hernandez, in mezzo al campo Krunic e Tonali. Giroud unica punta, alle sue spalle Leao, Bennacer e Messias.

Problemi a centrocampo per Sarri: out Vecino, in dubbio Cataldi. Possibile conferma per Marcos Antonio con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa rientra Romagnoli che ha scontato il turno di squalifica, Marusic terzino destro con Hysaj sulla sinistra. In attacco Immobile affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.