Serie A
Milan
San Siro
Lazio
Lelio Donato

Dove vedere Milan-Lazio in diretta TV e streaming?

Il Milan affronta la Lazio nell'anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A: tutte le info su dove vedere la partita di San Siro in diretta TV e streaming.

La tredicesima giornata di Serie A tra gli anticipi del sabato offre Milan-Lazio, in programma a 'San Siro' alle ore 20.45.

Entrambe le squadre sono reduci da due importantissime vittorie. I rossoneri, infatti, hanno battuto l'Inter nel derby e si sono rilanciati in chiave Scudetto mentre la squadra di Maurizio Sarri ha superato il Lecce e resta in piena corsa per un piazzamento europeo.

Di seguito tutte le info su Milan-Lazio, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Dove vedere Milan-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ

Milan-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match di San Siro, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Milan-Lazio:

  • Telecronista e seconda voce DAZN: Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini
  • Telecronista e seconda voce Sky e NOW: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
San Siro

Chi trasmette Milan-Lazio in diretta TV e in streaming?

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Milan-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Probabili formazioni Milan - Lazio

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
16
M. Maignan
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
12
A. Rabiot
33
D. Bartesaghi
10
R. Leao
18
C. Nkunku
94
I. Provedel
13
A. Romagnoli
29
M. Lazzari
77
A. Marusic
34
M. Gila
5
M. Vecino
8
M. Guendouzi
26
T. Basic
18
G. Isaksen
10
M. Zaccagni
19
B. Dia

4-3-3

LAZAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Milan e Lazio

Il Milan ha perso solo una volta in questo campionato, alla prima giornata, contro la Cremonese mentre ha vinto i big-match contro Napoli, Roma e Inter. I rossoneri vogliono dare continuità adesso di risultati. Una sconfitta per la Lazio invece nelle ultime otto, proprio a 'San Siro', ma contro i nerazzurri. 

Ancora assente Santiago Gimenez nel Milan mentre sono da valutare le condizioni di Saelemaekers e soprattutto Pulisic, quest'ultimo ha accusato un leggero fastidio muscolare. In caso di assenza, pronto Nkunku al fianco i Leao. Sarri recupera invece Castellanos che però dovrebbe partire dalla panchina con Dia titolare. Nella Lazio indisponibili alcuni giocatori importanti come Rovella, Cancellieri e Cataldi.

Ultimi risultati

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Precedenti

MIL

Ultime 5 partite

LAZ

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

