Dove vedere Milan-Lazio in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La tredicesima giornata di Serie A tra gli anticipi del sabato offre Milan-Lazio, in programma a 'San Siro' alle ore 20.45.

Entrambe le squadre sono reduci da due importantissime vittorie. I rossoneri, infatti, hanno battuto l'Inter nel derby e si sono rilanciati in chiave Scudetto mentre la squadra di Maurizio Sarri ha superato il Lecce e resta in piena corsa per un piazzamento europeo.

Di seguito tutte le info su Milan-Lazio, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Dove vedere Milan-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Milan-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match di San Siro, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Milan-Lazio:

Telecronista e seconda voce DAZN: Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini

Telecronista e seconda voce Sky e NOW: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A San Siro

Chi trasmette Milan-Lazio in diretta TV e in streaming?

Milan-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Milan e Lazio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il Milan ha perso solo una volta in questo campionato, alla prima giornata, contro la Cremonese mentre ha vinto i big-match contro Napoli, Roma e Inter. I rossoneri vogliono dare continuità adesso di risultati. Una sconfitta per la Lazio invece nelle ultime otto, proprio a 'San Siro', ma contro i nerazzurri.

Ancora assente Santiago Gimenez nel Milan mentre sono da valutare le condizioni di Saelemaekers e soprattutto Pulisic, quest'ultimo ha accusato un leggero fastidio muscolare. In caso di assenza, pronto Nkunku al fianco i Leao. Sarri recupera invece Castellanos che però dovrebbe partire dalla panchina con Dia titolare. Nella Lazio indisponibili alcuni giocatori importanti come Rovella, Cancellieri e Cataldi.

