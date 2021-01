Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming

Il Milan capolista ospita la Juventus nel giorno dell'epifania: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La capolista contro la squadra campione in carica da tremila giorni. Il 2021 del calcio italiano riparte con il botto: a San Siro si gioca - , una delle sfide più attese dell'intera stagione di , alla sedicesima giornata.

Sarà una partita speciale anche per i protagonisti, soprattutto Andrea Pirlo: per la prima volta ritrova i rossoneri da avversari nelle vesti di allenatore. Sarà inoltre il suo esordio assoluto da tecnico a San Siro, dove ha dato il proprio addio al calcio.

Nell'ultima apparizione a San Siro, la Juventus ha rimediato una sonora sconfitta contro i rossoneri: un 4-2 di rimonta che ha svoltato l'annata della squadra di Pioli. Dopo i goal di Rabiot e di Ronaldo, le reti di Ibrahimovic, Kessié, Leao e Rebic hanno ribaltato la situazione.

Altre squadre

L'ultimo successo bianconero risale all'11 novembre 2018, con le reti di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Sulla panchina dei rossoneri sedeva Gennaro Gattuso, mentre in attacco il Milan puntava su Gonzalo Higuain, che sbagliò un rigore e venne espulso nel finale.

QUANDO SI GIOCA MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si gioca il 6 gennaio 2021 alle ore 20.45. Teatro della sfida, valida per la 16ª giornata di Serie A, starà lo stadio San Siro di Milano. La gara si giocherà ovviamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. La partita potrà essere seguita sui canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in diretta grazie a Sky Go. Per collegarsi alla piattaforma basta scaricare l'applicazione su pc o notebook, smartphone o tablet per poi selezionare il canale di riferimento.

Un'altra opzione è quella di Now TV, servizio streaming di Sky che trasmette il meglio del calcio. Sarà necessario collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che includa il meglio del calcio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Stefano Pioli ritrova Kjaer in difesa: il danese fa coppia con Romagnoli, mentre sugli esterni agiscono Calabria e il rientrante Theo Hernandez, che ha scontato la squalifica. In mediana c'è Tonali a spalleggiare Kessié, mentre sulla trequarti con Calhanoglu e Rebic spazio a Castillejo, al rientro. Ibrahimovic è ancora ai box: Rafael Leao unica punta.

Prima da allenatore per Pirlo contro il Milan, con un Cuadrado in più: scontata la squalifica, il colombiano riprende posto sulla destra, con Danilo a sinistra e il duo Bonucci-De Ligt in mezzo. Kulusevski sulla corsia mancina, McKennie parte da destra con Bentancur e Ramsey in mezzo. Davanti Morata insieme a Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao.