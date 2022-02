Altro giro, altro derby. Milan e Inter si ritrovano nella semifinale d'andata di Coppa Italia dopo essersi incrociate in campionato lo scorso 5 febbraio, con successo rossonero per 2-1 in rimonta firmato da una doppietta di Olivier Giroud, dopo che i nerazzurri avevano aperto il punteggio grazie a Perisic.

Sia il Milan che l'Inter sono arrivate a giocarsi la semifinale eliminando una romana: la formazione di Stefano Pioli ha avuto agevolmente la meglio sulla Lazio, strapazzata per 4-0 a San Siro, mentre i nerazzurri non hanno avuto pietà dell'ex Mourinho e della sua Roma, superata per 2-0 sempre a Milano.

La semifinale d'andata si giocherà formalmente in casa del Milan. Il ritorno, in casa dell'Inter, è invece previsto a fine aprile. La vincente della doppia sfida affronterà la vincente dell'altra semifinale, che vedrà contrapposte la Fiorentina e la Juventus.

L'ultimo derby tra Milan e Inter in Coppa Italia risale all'edizione 2020/2021: il 26 gennaio 2021 i nerazzurri, allora allenati da Antonio Conte, si imposero per 2-1 in rimonta sui rossoneri di Stefano Pioli grazie a una punizione vincente messa a segno in extremis da Eriksen.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Milan-Inter, gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà a San Siro, a Milano, nella serata di martedì 1° marzo. Il calcio d'inizio della stracittadina è in programma alle ore 21.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

La gara di Coppa Italia tra Milan e Inter sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming grazie a Mediaset, che ha acquisito i diritti della competizione.

Per quanto riguarda la diretta tv, Milan-Inter sarà trasmessa su Canale 5. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, sarà possibile assistere alla sfida sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Play, in quest'ultimo caso o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora annunciato il telecronista e la seconda voce che racconteranno Milan-Inter di Coppa Italia in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Nel Milan è certa l'assenza di Tonali, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro la Lazio: torna Bennacer, a sua volta reduce dalla squalifica scontata in campionato contro l'Udinese. Ancora out Ibrahimovic: sarà Giroud a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco. Solito ballottaggio sulla destra tra Messias e Saelemaekers.

Nell'Inter, Inzaghi deve decidere come al solito la coppia d'attacco: Lautaro potrebbe riprendersi una maglia accanto a Dzeko. Per il resto, l'ex tecnico della Lazio potrebbe affidarsi completamente ai titolari data l'importanza e il prestigio della sfida.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.