Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Si gioca il derby di Milano: Inter-Milan nella 23ª giornata di Serie A mette di fronte prima e seconda in classifica. Le informazioni e dove vederlo.

Milan contro Inter, atto terzo. A San Siro si gioca nuovamente il derby di Milano. Dopo la gara d'andata vinta dai rossoneri per 2-1 e la sfida nei quarti di Coppa Italia vinta stavolta dai nerazzurri, le due milanesi si incontano nell'ultima sfida stagionale, nel match di ritorno in campionato.

La partita è valida per la 23ª giornata di Serie A e vede di fronte la prima contro la seconda. L'Inter di Antonio Conte ha appena effettuato il sorpasso vincendo 3-1 contro la Lazio, mentre la squadra di Stefano Pioli ha perso contro lo Spezia scivolando così in seconda posizione.

La sfida rischia dunque di essere decisiva: vincendo, i nerazzurri potrebbero provare il primo allungo, mentre una vittoria rossonera potrebbe permettere anche a Juventus e Roma di rifarsi sotto, così come un eventuale pareggio. Tanti scenari ancora aperti.

Il derby sarà anche l'occasione per rimettere di fronte Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, non soltanto due dei migliori marcatori dell'attuale Serie A: il belga è a 16, lo svedese a 14. I due si ritrovano dopo le storie tese nel derby di Coppa Italia di circa tre settimane fa.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Milan-Inter si giocherà domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00. La partita si giocherà a San Siro, ovviamente a porte chiuse. Il match è valido per la 23ª giornata di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

Milan-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Per poter assistere al derby in tv sarà necessario scaricare l'app dedicata sulla propria smart tv. In caso non si fosse dotati di smart tv, basterà attaccare un dispositivo Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, al proprio televisore.

I clienti Sky in possesso di un decoder Sky Q potranno scaricare direttamente l'app. Gli abbonati che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno vedere il derby su sul canale DAZN 1 (209 del satellite).

Milan-Inter sarà visibile anche in diretta streaming sempre attraverso DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc o notebook, oppure scaricando l'applicazione su smartphone e tablet. Poi basterà semplicemente selezionare il match dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Torna Calabria sull'out di destra per Pioli, che per il resto conferma ovviamente Kjaer e Romagnoli al centro con Theo Hernandez a sinistra e Donnarumma tra i pali. Kessié e Bennacer cerniera di centrocampo, con Calhanoglu trequartista. Saelemaekers e Leao (in ballottaggio con Rebic, ma favorito) agiranno sulle corsie, con Zlatan Ibrahimovic riferimento centrale.

Antonio Conte potrebbe confermare in toto l'undici visto contro la Lazio, autore di una prestazione convincente. Possibile dunque che Eriksen venga preferito a Vidal (che non è al meglio) sul centro-sinistra, completando il trio con Brozovic e Barella. Verso la conferma anche Perisic a sinistra con Hakimi a destra. Difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, che ha appena festeggiato le 500 presenze in Serie A. In avanti ovviamente Lukaku e Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.