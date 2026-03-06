Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

È l’ora del derby. Milan e Inter si sfidano in occasione del derby della Madonnina, valido per la giornata numero 28 di Serie A.

Al Meazza si gioca per lo Scudetto: Allegri insegue Chivu, che al momento ha un vantaggio di dieci punti. In caso di vittoria nerazzurra, ovviamente, l’esito del campionato sarebbe pressoché scritto: per Leao e compagni è l’ultima chance di tenere vivo il torneo.

In un contesto ovviamente sold-out, dunque, caccia a tre punti che sarebbero fondamentali: all’andata trionfo rossonero, con goal di Pulisic e rigore parato da Maignan a Calhanoglu.

L’arbitro del match sarà Daniele Doveri, assistenti Baccini e Berti, con Marchetti quarto uomo. Al VAR opererà Abisso, AVAR sarà Di Bello.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Inter: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

La gara fra Milan e Inter, valida per la giornata numero 28 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Il Milan ha ritrovato Bartesaghi: l’esterno è rientrato ed è a disposizione di Allegri per il derby, anche se potrebbe partire dal primo minuto Pervis Estupinan. In avanti ancora coppia Leao-Pulisic, mentre in mezzo al campo Fofana è favorito su Ricci per affiancare Rabiot e Modric. Out Gabbia, infortunato: De Winter al suo posto.

Notizie sull’Inter

Nell’Inter ancora stop per Lautaro Martinez: l’argentino è ancora infortunato, mentre recupera Bonny, comunque destinato alla panchina, con Thuram e Pio Esposito in pole come coppia offensiva. Tornano titolari, dopo il riposo in Coppa Italia, Sommer, Akanji, Barella, Dimarco e Mkhitaryan.

Forma

Milan che, dopo il ko con il Parma, si è rialzato superando 2-0 allo Zini la Cremonese. L’Inter, invece, viene da una serie aperta di otto vittorie di fila in Serie A, l’ultima sul Genoa.

Partite tra le due squadre

Milan imbattuto negli ultimi sei derby: quattro vittorie e due pari per i rossoneri.

Classifica

Milan e Inter sono rispettivamente seconda e prima della classe in A: rossoneri che inseguono i nerazzurri, 57 contro 67 punti.