Dove vedere Milan-Fiorentina in tv e streaming

Il Milan di Pioli affronta la Fiorentina nel nono turno di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Ha battuto il e l' , ora il guarda avanti con grande fiducia. Capolista della , i rossoneri vogliono continuare a mantenere la testa della classifica, difendendola dagli attacchi di innumerevoli squadre pronte a tutto pur di fare la storia.

Di fronte al Milan stavolta c'è la di Prandelli, tornato in viola durante la sosta delle Nazionali al posto di Iachini: pronti via, subito sconfitta contro il , in cui i toscani hanno anche perso Ribery. Dall'altra parte, come noto, non ci sarà Ibrahimovic.

Nel 2019/2020 la viola è riuscita ad espugnare San Siro per 3-1 a settembre, nel girone d'andata, mentre in quello di ritorno pareggio per 1-1 al Franchi. Situazione di classifica opposta per le due squadre, con i rossoneri che han fin qui ottenuto 20 punti, più del doppio rispetto agli avversari (8).

QUANDO SI GIOCA MILAN-FIORENTINA

La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà domenica 29 novembre 2020 alle ore 21: appuntamento a Milano, in quel di San Siro, per la nona giornata di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La sfida tra Milan e Fiorentina sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Milan-Fiorentina disponibile anche in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Il Milan deve rinunciare all'infortunato Ibrahimovic, Pioli dovrebbe proporre Rebic come prima punta, supportato da Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz. In mezzo Kessié e Bennacer, Donnarumma tra i pali. In difesa Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

La Fiorentina non può contare su Ribery, dentro Callejon con Castrovilli e Kouamé: prima punta Vlahovic. Amrabat e Duncan saranno gli interni, mentre Igor potrebbe essere confermato insieme a Milenkovic, Pezzella e Biraghi davanti a Dragowski.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Callejon, Castrovilli, Kouamé; Vlahovic.