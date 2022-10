Il Milan vuole vendicare il ko dell'andata contro il Chelsea e riportarsi in carreggiata in Champions League: dove vedere la gara in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milan e Chelsea si ritrovano una di fronte all'altra meno di una settimana dopo il netto 3-0 inflitto dagli uomini di Graham Potter a quelli di Stefano Pioli. E si tratta di un match dalla valenza fondamentale per i rossoneri, che in caso di nuovo risultato negativo potrebbero vedersi complicare le chances di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Con Sky puoi seguire tre partite di Serie A ogni giornata

La classifica del girone E della competizione dice infatti che al comando c'è il Salisburgo, con 5 punti, seguito proprio da Chelsea e Milan con 4. Chiude la Dinamo Zagabria con 3. Tutte le formazioni, insomma, sono raggruppate in pochissime lunghezze e possono concretamente sognare di approdare alla prossima fase.

Il Milan, intanto, dovrà provare a vendicare la sconfitta rimediata dal Chelsea allo Stamford Bridge di Londra: la gara d'andata è infatti finita con un 3-0 senza ammissione di repliche a favore dei Blues, a segno nel primo tempo con Fofana e nella ripresa con Aubameyang e James.

QUANDO SI GIOCA MILAN-CHELSEA

Milan-Chelsea, gara valida per la quarta giornata del girone E di Champions League, si giocherà nella serata di martedì 11 ottobre 2022 a San Siro. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-CHELSEA IN TV E STREAMING

Milan-Chelsea sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro su Canale 5, che trasmetterà dunque la sfida senza abbonamento. Per quanto riguarda lo streaming, il match si potrà invece vedere - sempre gratis - sul sito di Sportmediaset e su Mediaset infinity.

L'alternativa per assistere in diretta tv e streaming a Milan-Chelsea è Sky Sport (su Sky Sport Football e sul numero 252 del satellite), che propone agli abbonati anche l'app SkyGo per i dispositivi mobili. Un'ulteriore opzione, infine, è rappresentata da NOW.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati annunciati i telecronisti di Milan-Chelsea per Canale 5 e Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CHELSEA

Milan con una formazione quasi obbligata, anche se rispetto all'andata ci sarà un Theo Hernandez in più sulla sinistra. Ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz nel ruolo di trequartista: può spuntarla lo spagnolo, autore di una grande prestazione contro la Juventus. Da capire se Pioli darà fiducia a Dest o confermerà Gabbia.

Mendy può tornare tra i pali del Chelsea, che deve però rinunciare a Fofana, infortunatosi a un ginocchio: dentro Cucurella. Jorginho può riprendersi il posto a centrocampo e mandare Loftus-Cheek in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter