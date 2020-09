Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming

Il Milan, reduce dall'impegno in Europa League, debutta anche in campionato: a 'San Siro' arriva il Bologna di Mihajlovic.

Il , dopo aver superato lo Shamrock Rovers in approdando al terzo turno, affronta la sua prima gara stagionale anche in : di fronte c'è il di Mihajlovic, deciso a cominciare alla grande il campionato 2020/2021.

Milan favorito, ma Bologna oramai pronto a lottare anch'esso per qualcosa in più rispetto alla salvezza: per questo gara che potrebbe regalare un grande equilibrio, sopratutto perchè giocata a inizio stagione. In palio per entrambe i primi punti dell'annata.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna si giocherà lunedì 21 settembre 2020 allo stadio 'San Siro' di Milano, rigorosamente a porte chiuse. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

Altre squadre

La gara sarà visibile anche in diretta per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Pioli non avrà sicuramente a disposizione gli infortunati Conti e Romagnoli, al loro posto giocheranno Calabria e Gabbia. A centrocampo si va verso la conferma di Kessié e Bennacer, solo panchina per Tonali. Rispetto alla gara di Europa League rientra Rebic nei tre dietro Ibrahimovic, Castillejo è in vantaggio su Saelemaekers.

Mihajlovic deve rinunciare all'esperienza di Medel che è squalificato e anche fermo ai box, ma punta su Palacio. Alle spalle dell'argentino ci saranno Barrow, Soriano e Orsolini. Centrocampo giovane e di gamba con Schouten e Svanberg, favoriti su Dominguez e Poli. Tomiyasu giocherà come difensore centrale accanto a Danilo, dentro subito a destra il nuovo arrivato De Silvestri.

MILAN (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.