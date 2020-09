Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Rebic titolare

Nel Milan giocano Gabbia e Bennacer, in campo anche Castillejo. Bologna con Palacio prima punta, il nuovo arrivato De Silvestri dal 1'.

MILAN (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Dopo aver superato lo Shamrock Rovers nel primo match ufficiale della stagione e in attesa del nuovo turno di , il di Pioli si tuffa nella prima giornata di . A San Siro c'è il di Mihajlovic, deciso a vivere una grande stagione.

Pioli sceglie Ibrahimovic come prima punta, supportato da Rebic, Calhanoglu e Castillejo: si siede in panchina Saelemaekers. In mediana spazio per Bennacer e Kessié, con Theo Hernandez e Calabria terzini. Davanti a Gigio Donnarumma dal 1' Gabbia e Kjaer.

Mihajlovic risponde con il 4-2-3-1 in cui Orsolini, Soriano e Barrow agiranno alle spalle di Palacio. C'è Dominguez insieme a Poli a centrocampo, mentre Danilo e Tomiyasu sono i difensori centrali. In porta Skorupsli, con De Silvestri e Dijks titolari sulle fasce di difesa.