Due punti di vantaggio sull'Inter a due turni dal termine, con la possibilità di giocarsi il jolly di un pareggio: al Milan mancano quattro punti per la festa Scudetto, a patto ovviamente che l'Inter vinca sia contro Cagliari che Sampdoria in questo finale appassionante. L'aritmetica certezza del titolo arriverebbe in anticipo in caso di tre punti e di passo falso dei rivali nerazzurri in Sardegna.

Dopo aver superato in rimonta il Verona al 'Bentegodi', i rossoneri si trovano di fronte allo scoglio Atalanta, a sua volta in piena corsa per un posto nella prossima Europa League: 59 punti per gli orobici, gli stessi di Roma e Fiorentina.

Muriel e compagni stanno dimostrando di trovarsi particolarmente a loro agio fuori dalle mura amiche: a La Spezia è arrivato il dodicesimo successo esterno di questo campionato, numero mai raggiunto prima d'ora nella storia. A fare da contraltare è il rendimento interno, tallone d'Achille dei ragazzi di Gasperini in questa annata.

Ricco di reti il confronto dell'andata al 'Gewiss Stadium' di Bergamo dello scorso 4 ottobre: Milan in vantaggio con Calabria dopo appena un minuto, di Tonali il raddoppio allo scadere della prima frazione; tris ad opera di Leão, prima del tentativo atalantino di rimonta andato a vuoto con le reti di Zapata (su calcio di rigore) e dell'ex Pasalic.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta è in programma per domenica 15 maggio 2022 alle ore 18 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il match tra Milan e Atalanta sarà trasmesso da DAZN attraverso l'app dedicata disponibile per le smart tv e scaricabile sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile anche su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Streaming possibile sempre grazie all'app di DAZN, fruibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android. Da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali per accedere al catalogo e selezionare l'evento desiderato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

Nel Milan maglia sulla trequarti per Messias, Kessie e Leao a sostegno di Giroud, Bennacer e Tonali in mediana, Kalulu confermato nel cuore della difesa accanto a Tomori.

Zapata dovrebbe esserci e partire titolare nell'attacco dell'Atalanta accanto a Muriel, con Pasalic a sostegno. Scalvini in retroguardia, Zappacosta e Maehle esterni a tutta fascia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.