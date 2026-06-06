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Come vedere Marocco-Norvegia con una VPN

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Marocco-Norvegia: data e orario

Marocco e Norvegia si affrontano in un'amichevole internazionale allo Sports Illustrated Stadium di New Jersey, un test di preparazione che arriva in un momento cruciale per entrambe le nazionali a pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026.

Per il Marocco di Mohamed Ouahbi, questa è l'ultima occasione per affinare i meccanismi prima dell'esordio mondiale contro il Brasile il 13 giugno. Gli Atlas Lions arrivano all'appuntamento con una fiducia palpabile, avendo demolito Madagascar per 4-0 e Burundi per 5-0 nelle ultime due uscite amichevoli.

Ouahbi, subentrato a Walid Regragui nel marzo 2026 dopo il percorso trionfale nelle qualificazioni africane, ha ereditato una squadra costruita su fondamenta solide. Il suo lavoro in questi mesi è stato quello di aggiungere verticalità e coraggio offensivo a un impianto difensivo già rodato.

Dall'altra parte c'è la Norvegia di Staale Solbakken, che torna al Mondiale per la prima volta dal 1998. Erling Haaland guida una generazione che ha atteso a lungo questo momento, e il centravanti del Manchester City sa quanto pesi questa opportunità su una nazione intera.

I norvegesi hanno chiuso le qualificazioni europee con una vittoria nei playoff contro l'Italia, confermando di avere la qualità per competere ai massimi livelli. Il 3-1 rifilato alla Svezia il 1° giugno rappresenta un segnale incoraggiante in vista del debutto mondiale contro l'Iraq il 16 giugno.

Questa amichevole mette di fronte due squadre con ambizioni concrete per il torneo che inizia tra pochi giorni. Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming, continua a leggere.

Formazioni





Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Marocco arriva a questa amichevole con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La squadra di Ouahbi ha segnato 15 gol subendone appena 2 in questo periodo, un rendimento offensivo notevole. Il successo più recente è il 4-0 contro il Madagascar del 2 giugno, preceduto dal netto 5-0 rifilato al Burundi il 26 maggio. L'unica nota stonata è il pareggio per 1-1 contro l'Ecuador a marzo, mentre la vittoria per 3-0 contro il Senegal in Coppa d'Africa a gennaio aveva aperto questa striscia positiva.

La Norvegia presenta anch'essa un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I norvegesi hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 5. L'uscita più recente è il 3-1 contro la Svezia del 1° giugno. Da segnalare la doppia vittoria nei playoff mondiali contro l'Italia (4-1) e l'Estonia (4-1) a novembre 2025, mentre il pareggio per 0-0 con la Svizzera a marzo e la sconfitta per 2-1 contro l'Olanda rappresentano i risultati meno brillanti del periodo.

Precedenti

I dati storici sugli scontri diretti tra Marocco e Norvegia non sono al momento disponibili nel nostro archivio. Questa amichevole rappresenta quindi un'occasione interessante per analizzare il confronto diretto tra le due nazionali in vista del Mondiale.

Classifica









Guida passo passo alla VPN per guardare Marocco-Norvegia oggi

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