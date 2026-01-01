Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoMarocco
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoTanzania
Francesco Schirru

Dove vedere Marocco-Tanzania domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Coppa d'Africa, si giocano gli ottavi di finale: il Marocco padrone di casa affronta la Tanzania nella prima partita di entrambe nella fase ad eliminazione diretta.

Chiusa la fase a gironi, è tempo di quella ad eliminazione diretta. Tra le prime squadre a scendere in campo negli ottavi c'è il Marocco padrone di casa, riuscita a vincere il girone A della Coppa d'Africa con sette punti su nove ottenuti. Di fronte la Tanzania, una delle migliori squadre classificatesi al terzo posto, avanti nonostante i due punti nei tre match dei gruppi.

Marocco ampiamente favorito per il passaggio del turno, ma la Tanzania proverà a ribaltare i pronostici degli ottavi. Nei quarti, per la vincente, ci sarà una tra Sudafrica e Camerun, il cui match è inserito nella stessa parte del tabellone.

Come guardare Marocco-Tanzania  in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come il resto della Coppa d'Africa, anche Marocco-Tanzania si può vedere in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

In alternativa è possibile seguire la partita del Marocco in diretta streaming attraverso l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.

Come guardare la partita all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Marocco-Tanzania con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Marocco-Tanzania: a che ora inizia

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Prince Moulay Abdellah Stadium

La partita di Coppa d'Africa tra Marocco e Tanzania si gioca domenica 4 gennaio 2026, alle ore 17:00. Teatro della sfida è il nuovissimo Stadio Moulay Abdallah di Rabat, inaugurato proprio nel 2025.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco - Tanzania

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Regragui

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Gamondi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi; El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, Saibari, Ez Abde; El KaabiTanzania (4-2-3-1): Masalanga; Hussein, Hamad, Mwamnyeto, Job; Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga; Samatta

Forma

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

TZN
-Forma

Goal segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

MAR

Ultime 5 partite

TZN

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

