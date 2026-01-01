Dove vedere Marocco-Tanzania domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Chiusa la fase a gironi, è tempo di quella ad eliminazione diretta. Tra le prime squadre a scendere in campo negli ottavi c'è il Marocco padrone di casa, riuscita a vincere il girone A della Coppa d'Africa con sette punti su nove ottenuti. Di fronte la Tanzania, una delle migliori squadre classificatesi al terzo posto, avanti nonostante i due punti nei tre match dei gruppi.

Marocco ampiamente favorito per il passaggio del turno, ma la Tanzania proverà a ribaltare i pronostici degli ottavi. Nei quarti, per la vincente, ci sarà una tra Sudafrica e Camerun, il cui match è inserito nella stessa parte del tabellone.

Come guardare Marocco-Tanzania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come il resto della Coppa d'Africa, anche Marocco-Tanzania si può vedere in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

In alternativa è possibile seguire la partita del Marocco in diretta streaming attraverso l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.

Come guardare la partita all'estero con una VPN

Marocco-Tanzania: a che ora inizia

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Marocco-Tanzania con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita di Coppa d'Africa tra Marocco e Tanzania si gioca domenica 4 gennaio 2026, alle ore 17:00. Teatro della sfida è il nuovissimo Stadio Moulay Abdallah di Rabat, inaugurato proprio nel 2025.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco - Tanzania Probabile formazione Panchina Allenatore W. Regragui Probabile formazione Panchina Allenatore M. Gamondi

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica