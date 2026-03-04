Dove vedere Mansfield-Arsenal sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni della FA Cup

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ritorna la magia della FA Cup. Il torneo britannico è arrivato agli ottavi di finale, con diverse piccole squadre presenti e decise ad approdare ai quarti come la competizione, che spesso premia grandi sorprese, insegna. Tra le migliori sedici c'è ad esempio il Mansfield, squadra della terza serie che ospita l'Arsenal capolista della Premier League e in corsa per vincere tutto.

Il Mansfield ha superato il Burnley nell'ultimo turno assicurandosi il passaggio del turno, mentre l'Arsenal ha ottenuto il pass per questa fase dopo aver regolato agevolmente il Wigan.

Oltre al Mansfield sono riuscite ad arrivare agli ottavi anche squadre come Wrexham e soprattutto Port Vale, ma anche le favorite alla vittoria finale come Liverpool, Manchester City, Chelsea e lo stesso Arsenal di Arteta.

Come guardare Mansfield-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

Come tutta la FA Cup, anche Mansfield-Arsenal si può guardare in diretta tv e streaming su Dazn, via app e sito ufficiale.

Oltre a Dazn, però, la FA Cup e la partita dell'Arsenal sono disponibili con un abbonamento a Discovery+.

La FA Cup non è disponibile live gratis e in chiaro per tutti, ma solamente con uno dei due servizi a pagamento.

Come guardare Mansfield-Arsenal all'estero con una VPN

Mansfield-Arsenal: ora di inizio

FA Cup - FA Cup One Call Stadium

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Mansfield Town - Arsenal Probabile formazione Panchina Allenatore N. Clough Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Mansfield-Arsenal

Forma, le ultime gare di Mansfield e Arsenal

Partite tra Mansfield e Arsenal

Classifica di Mansfield e Arsenal

