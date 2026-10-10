Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United-Tottenham è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

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Manchester United-Tottenham Hotspur: data e orario

Old Trafford ospita Manchester United e Tottenham Hotspur in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre che cercano disperatamente di ritrovare continuità. Michael Carrick guida i Red Devils in un momento delicato della stagione, con la classifica che non lascia margini di errore.

Il Manchester United arriva a questo incontro reduce da un rendimento altalenante: un pareggio contro il Fulham è il risultato più recente in campionato, mentre le sconfitte contro Manchester City e Brighton in Coppa di Lega hanno complicato ulteriormente l'umore intorno a Old Trafford. La vittoria per 4-0 in Champions League contro il Sabah FK rappresenta l'unica nota davvero positiva dell'ultimo periodo.

Il Tottenham di Roberto De Zerbi non se la passa meglio. Gli Spurs hanno perso le ultime due trasferte di Premier League e sono stati eliminati dalla Coppa di Lega per mano del Liverpool. La squadra londinese fatica a trovare solidità, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Mathys Tel è tornato dall'ultima sosta per le nazionali con rinnovata fiducia dopo aver eguagliato il record di gol all-time dell'Under 21 francese, un segnale che De Zerbi vorrà sfruttare per sbloccare un reparto offensivo che ha stentato a livello di club. Sul fronte difensivo, Lisandro Martinez torna da un'Argentina che ha salutato Lionel Messi con una vittoria per 3-0 contro il Benin, in quello che è stato l'ultimo atto internazionale del fuoriclasse di Rosario.

La posta in palio è alta per entrambe le formazioni. I Red Devils occupano la dodicesima posizione in classifica, mentre gli Spurs si trovano in una situazione ancora più difficile. Tre punti potrebbero cambiare significativamente la prospettiva di entrambi i club.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Michael Carrick deve fare i conti con una lista infortuni consistente. Sono out Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko e Noussair Mazraoui. Il probabile undici titolare vede Lammens in porta, con una difesa composta da Martinez, Dalot, Maguire e Shaw. A centrocampo spazio a Dorgu, Tielemans, Mount e Fernandes, con Mbeumo e Cunha a supporto dell'attacco.

Roberto De Zerbi deve rinunciare a Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven. Il Tottenham dovrebbe scendere in campo con Kinsky tra i pali, Gray, Senesi, Robertson e Adarabioyo in difesa, Bentancur e Tonali in mezzo al campo, e Marmoush, Savio e Mateus Fernandes a supporto di Solanke.

Stato di forma

Il Manchester United ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando sette reti e subendone sette. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Fulham in Premier League, mentre la sconfitta per 3-2 contro il Brighton in Coppa di Lega ha mostrato le fragilità difensive dei Red Devils. L'unica vittoria netta è arrivata in Champions League contro il Sabah FK per 4-0.

Il Tottenham ha ottenuto tre sconfitte, due pareggi e nessuna vittoria nelle ultime cinque gare. Gli Spurs non hanno segnato in tre delle ultime cinque partite, subendo sei gol complessivi. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Aston Villa per 3-2 in Premier League, mentre il doppio 0-0 contro Everton e Nottingham Forest evidenzia le difficoltà offensive della squadra di De Zerbi.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Tottenham ha la meglio con tre risultati utili contro uno del Manchester United, con un pareggio. L'ultimo confronto diretto, disputato a Old Trafford in Premier League nel febbraio 2026, si è concluso con una vittoria dei Red Devils per 2-0, l'unico successo casalingo del Manchester United in questa serie. In precedenza, gli Spurs avevano vinto per 1-0 sia in Europa League che in Premier League nella stagione 2024-25, oltre a un clamoroso 4-3 in Coppa di Lega nel dicembre 2024.

Classifica





In Premier League, il Manchester United occupa la dodicesima posizione, mentre il Tottenham si trova in ventesima. Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un'occasione concreta per risalire la classifica in un momento della stagione in cui ogni punto pesa.





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