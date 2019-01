Dove vedere Manchester United-Reading in tv e streaming

Il Manchester United di Solskjaer ospita il Reading nel terzo turno della FA Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Manchester United, che dopo l'esonero di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer ha ottenuto quattro vittorie consecutive, ospita il Reading per il terzo turno della FA Cup.

Guarda Manchester United-Reading in diretta streaming gratis su DAZN

Il Reading, al contrario, non vince una partita dai primi di novembre e attualmente occupa il penultimo posto nella Championship, la Serie B inglese.

Il pronostico insomma sembra scontato. In caso di parità al novantesimo comunque, come da tradizione della FA Cup, è previsto il replay della gara.

MANCHESTER UNITED-READING DIRETTA TV E STREAMING

Manchester United-Reading verrà trasmessa in esclusiva e in streaming da DAZN su diversi dispositivi. La gara inoltre resterà visibile on demand per i tifosi e gli appassionati che potranno quindi rivederla quando vorranno.

MANCHESTER UNITED-READING DATA E ORA

Manchester United-Reading si giocherà sabato 5 gennaio 2019 alle ore 13.30 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester.