Dove vedere Manchester United-Milan in tv e streaming

Manchester United e Milan si sfidano nell’andata degli ottavi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Reduce dalla vittoria ottenuta in campionato sul campo del Verona, il Milan torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è un ostacolo non propriamente agevole da superare: il Manchester United .

Le due compagini sono state accoppiate dall’urna di Nyon negli ottavi di finale di Europa League e la prima delle due sfide si giocherà in casa dei Red Devils.

Lo United, che viene dalla vittoria ottenuta in Premier League nel derby contro il City, ha iniziato il suo cammino nel torneo partendo dai sedicesimi di finale. Inizialmente impegnato infatti in Champions League, si è fermato alla fase a girone della massima competizione continentale piazzandosi al terzo posto di un Gruppo H che comprendeva anche PSG, Lipsia e Basaksehir. In Europa League ha invece sin qui affrontato il Real Sociedad che ha eliminato con un 4-0 esterno ed uno 0-0 casalingo.

Il Milan ha invece iniziato il suo percorso nei preliminari e, dopo aver superato Bodo/Glimt e Rio Ave si è piazzato al primo posto in un Gruppo H che comprendeva anche Lilla, Sparta Praga e Celic. Nel primo doppio confronto della fase ad eliminazione diretta, ha successivamente superato la Stella Rossa grazie ad un doppio pareggio (2-2 esterno e 1-1 a Milano).

Quello che andrà in scena nel match d’andata sarà l’undicesimo confronto ufficiale tra Manchester United e Milan, il primo in Europa League. Il bilancio è sin qui in totale parità in virtù delle cinque vittorie per parte delle due compagini.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-MILAN

Manchester United-Milan , sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si disputerà giovedì 11 marzo 2021 allo stadio Old Trafford , ovvero il mitico impianto che ospita le partite dei Red Devils. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18,55.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN IN TV E STREAMING

La gara che vedrà protagoniste Manchester United e Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Come di consueto, gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la sfida anche in streaming mediante Sky Go, su dispositivi mobili come smartphone e tablet (attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android) e su pc e notebook (sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma).

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv , servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, acquistando di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-MILAN

Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 nel quale McTominay e Fred dovrebbero comporre il duo di mediana. Nel reparto avanzato, James potrebbe prendere il posto di un Rashford uscito malconcio dal derby con il City.

Modulo speculare per Pioli che è costretto a fare ancora i conti con diverse assenze. Dalot dovrebbe essere confermato sulla sinistra, anche se Theo Hernandez potrebbe recuperare per il match. In attacco Leao agirà da unica punta, supportato dal trio composto da Saelemaekers, Diaz e Castillejo. Rebic non è ancora al meglio, ma potrebbe farcela. Rientrano Kjaer in difesa e Tonali a centrocampo.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Castillejo; Leao.