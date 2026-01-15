Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Weekend di Premier League, quello valido per la ventiduesima giornata, caratterizzato dal derby di Manchester in Inghilterra, con lo United che ospita il City all'Old Trafford.

Ecco dove trovare le dirette tv e streaming di Manchester United-Manchester City: GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie per guardare la partita.

Come guardare Manchester United-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Orario di inizio di Manchester United-Manchester City

Premier League - Premier League Old Trafford

Il derby di Manchester tra United e City sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 4K (213), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester United-Manchester City avrà inizio sabato 17 gennaio 2026 alle 13:30 italiane.

Anteprima della partita

Il manager ad interim Michael Carrick è alla guida dello United per la prima volta. È una partita importante. Lo United è settimo e dista solo quattro punti dai posti in Champions League, ma anche solo sei punti dal Bournemouth, quindicesimo in classifica, in un campionato molto equilibrato.

Il City ha pareggiato tre partite di fila, ma con una vittoria qui può mettere sotto pressione l'Arsenal, capolista del campionato, che giocherà più tardi nella stessa giornata in trasferta contro il Nottingham Forest. La squadra di Pep Guardiola è passata al turno successivo della FA Cup battendo l'Exeter 10-1, e ha anche un piede nella finale della Carabao Cup dopo aver battuto il Newcastle 2-0 in trasferta nella semifinale di andata. Inoltre, è imbattuta da 13 partite in tutte le competizioni.

Getty Images

Infortuni e statistiche chiave

Il pilastro della difesa Matthijs de Ligt ha saltato le ultime nove partite ed è in dubbio per questa partita. Noussair Mazraoui è impegnato nella Coppa d'Africa.

Il fantasista dello United Bruno Fernandes ha fornito otto assist in campionato in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore. Rayan Cherki del City è il secondo in classifica con sette assist.

Il City rimane senza Josko Gvardiol, Ruben Dias e John Stones, assenti a lungo per infortunio. Omar Marmoush è impegnato nella Coppa d'Africa, mentre l'ala Savinho è infortunato.

Phil Foden ha segnato sette gol in 12 presenze in campionato contro lo United; Erling Haaland ne ha segnati otto in sei.

Antoine Semenyo ha segnato due gol nelle sue prime due presenze con il City.

Nessuna squadra nella storia della Premier League ha vinto più partite in trasferta contro lo United rispetto alle nove del City.

Getty Images

Notizie sulla squadra e formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Sesko. All. Carrick.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne, Ake; Nico Gonzalez; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haalan. All. Guardiola.

Forma

Risultati testa a testa

Classifica