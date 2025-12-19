Dove vedere Manchester City-West Ham sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Manchester City ospita il West Ham United all'Etihad Stadium, con la squadra di Pep Guardiola che cerca di mantenere lo slancio nella corsa al titolo della Premier League. Il City è in ottima forma nelle ultime settimane, avendo vinto nove delle undici partite disputate in Premier League e affermandosi come la più grande minaccia dell'Arsenal nella corsa al titolo.

Mercoledì sera si è dimostrato troppo forte anche per il Brentford nella EFL Cup e ora cercherà di conquistare il primo posto in classifica nella Premier League, anche se solo per poche ore.

I Citizens hanno reso ancora una volta l'Etihad un campo difficile da visitare e sembrano una squadra completamente diversa da quella che ha faticato nella scorsa stagione. Con goal provenienti da tutta la squadra, il City raramente fa affidamento su un'unica fonte di ispirazione, anche se Erling Haaland rimane la sua più grande minaccia nell'area di rigore.

Il West Ham si reca al nord alla ricerca di continuità dopo una serie di risultati altalenanti in campionato. Nonostante alcuni momenti incoraggianti, le lacune difensive e le occasioni mancate hanno spesso impedito alla squadra di Nuno Espirito Santo di prendere slancio. Gli ospiti affronteranno probabilmente la partita con cautela, cercando di rimanere compatti e di frustrare il City prima di cercare il contropiede quando si apriranno gli spazi.

Jarrod Bowen dovrebbe essere il principale punto di riferimento offensivo del West Ham, offrendo velocità e immediatezza in contropiede e rappresentando una minaccia sui calci piazzati. Disciplina e organizzazione saranno essenziali se gli ospiti vorranno rimanere competitivi, soprattutto nelle prime fasi di gioco, quando il City spesso mette al sicuro il risultato.

Gli ultimi incontri tra le due squadre hanno favorito il Manchester City, che ha regolarmente trovato il modo di sfondare la difesa del West Ham. Il dominio del City in termini di possesso palla e creazione di occasioni lo rende il chiaro favorito, ma il West Ham spera che la sua resilienza ed efficienza possano mantenere viva la partita.

Come guardare City-West Ham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardarla ovunque con una VPN

Manchester City-West Ham di sabato 20 dicembre si può guardare in diretta tv e streaming se si è in possesso di un abbonamento Sky (con Sky Go compreso) o NOW. Il canale scelto per vedere il match di Premier League è il numero 201, ovvero Sky Sport Uno.

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come City-West Ham utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ora di inizio di Man City-West Ham

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Ultime notizie sul Manchester City

Il City di Guardiola dovrà fare a meno di Rayan Aït-Nouri e Omar Marmoush, che rappresenteranno rispettivamente l'Algeria e l'Egitto alla Coppa d'Africa.

Mateo Kovačić, Jérémy Doku e Rodri sono fuori per infortunio, mentre il difensore John Stones potrebbe giocare nonostante un problema alla gamba.

Ultime notizie sul West Ham

Ollie Scarles è tornato in squadra per la prima volta dopo la frattura della clavicola alla fine di ottobre, quando gli Hammers hanno ospitato l'Aston Villa nell'ultima partita.

El Hadji Malick Diouf e Aaron Wan-Bissaka, invece, non saranno disponibili perché si sono recati in Marocco per rappresentare rispettivamente il Senegal e la Repubblica Democratica del Congo alla Coppa d'Africa CAF 2025.

