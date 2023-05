Manchester City e Real Madrid si giocano l'accesso alla finale di Champions League: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Tutto in una notte ad Etihad. Nell'impianto della città di Manchester, il City ospita il Real Madrid per il ritorno della semifinale di Champions League.

Dopo l'1-1 dell'andata, griffato dai goal di Vinicius e di De Bruyne, firmatari del primo atto tra le due squadre, Citizens e Merengues si contendono l'accesso alla gara che mette in palio la coppa più prestigiosa del continente, da contendere sicuramente ad un'italiana. O meglio, ad una milanese: l'altra parte del tabellone, infatti, propone l'incrocio tra Milan e Inter.

La squadra di Guardiola e quella di Ancelotti si apprestano a scendere in campo con la consapevolezza di dover soltanto vincere perché, senza la regola dei goal in trasferta, il confronto in terra inglese assume tutti i connotati della finale anticipata.

L'ultimo incrocio tra le due squadre risale proprio alla semifinale di Champions della scorsa stagione: dopo il 4-3 a vantaggio del City in casa, il Real ha inscenato una rimonta clamorosa al Bernabeu passando da 0-1 a 2-1 nei minuti finali, prima del definitivo tris ai supplementari che ha confezionato l'ennesimo miracolo sportivo dei 14 volte campioni d'Europa.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-REAL MADRID

Manchester City-Real Madrid si giocherà mercoledì 17 maggio 2023 all'Etihad Stadium di Manchester. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Manchester City-Real Madrid sarà un'esclusiva di AmazonPrimeVideo. Per seguire il match basterà scaricare l'app su una smart tv abilitata, previo abbonamento a Prime Video.

Notte di Champions League visibile anche in streaming sempre su Amazon Prime Video: sarà necessario scaricare l'app sui propri dispositivi mobili (pc, notebook tablet, smartphone).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Confermata la squadra Amazon Prime Video per City-Real: in cabina di commento ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto e le emozioni di Manchester City-Real Madrid saranno disponibili sul sito ufficiale di GOAL attraverso la consueta diretta testuale delle partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

Haaland guida l'attacco inglese con De Bruyne e Grealish a sostegno. A centrocampo Bernardo Silva detta i tempi di gioco insieme a Rodri e Gundogan. Difesa a quattro a protezione di Ederson: Ruben Dias e Stones centrali, Walker e Aké sui binari esterni.

Ancelotti punta tutto su Benzema, perno del tridente madridista, impreziosito dal talento cristallino di Rodrygo e Vinicius. A centrocampo, lo zoccolo duro formato da Modric e Kroos, apre le porte anche a Valverde. Tra i pali Courtois, Carvajal e Camavinga (con Mendy pronto in caso di forfait) esterni, con Rudiger e Alaba al centro.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri, Bernardo Silva, Gundogan; De Bruyne, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zidane.