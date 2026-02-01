Goal.com
Andrea Ajello

Dove vedere Manchester City-Newcaslte di Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Manchester City e Newcastle si affrontano per il ritorno della semifinale di Carabao Cup: tutte le informazioni sulla partita.

La League Cup 2025/2026 è arrivata al momento decisivo, è tempo del ritorno delle semifinali. Da una parte si affrontano Arsenal e Chelsea mentre dall'altra sono Manchester City e Newcastle a giocarsi l'accesso alla finale.

La squadra di Pep Guardiola vuole completare l'opera dopo aver vinto la gara di andata per 2-0 in trasferta. Serve un'impresa al Newcastle per ribaltare il risultato. 

Come guardare Manchester City-Newcastle? Canale TV e diretta streaming

Nel territorio italiano non è possibile vedere la League Cup e quindi neanche Manchester City-Newcastle: nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere la competizione inglese. 

Come guardarla con una VPN 

Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester City-Newcastle: a che ora inizia

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Newcastle United

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Howe

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Manchester City-Newcastle

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; M.Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri; O'Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland.

Newcastle (3-4-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn; Miley, Ramsey, Tonali, Hall; Elanga, Woltemade, Willock.

La forma di Manchester City e Newcastle

-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti

Ultime 5 partite

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

10

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
