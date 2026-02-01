Dove vedere Manchester City-Newcaslte di Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La League Cup 2025/2026 è arrivata al momento decisivo, è tempo del ritorno delle semifinali. Da una parte si affrontano Arsenal e Chelsea mentre dall'altra sono Manchester City e Newcastle a giocarsi l'accesso alla finale.

La squadra di Pep Guardiola vuole completare l'opera dopo aver vinto la gara di andata per 2-0 in trasferta. Serve un'impresa al Newcastle per ribaltare il risultato.

Come guardare Manchester City-Newcastle? Canale TV e diretta streaming

Nel territorio italiano non è possibile vedere la League Cup e quindi neanche Manchester City-Newcastle: nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere la competizione inglese.

Come guardarla con una VPN

Manchester City-Newcastle: a che ora inizia

EFL Cup - EFL Cup Etihad Stadium

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Newcastle United Probabile formazione Panchina Allenatore P. Guardiola Probabile formazione Panchina Allenatore E. Howe

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Manchester City-Newcastle

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. In questo caso, però, non essendoci una trasmissione italiana, la VPN può essere utilizzata per seguire il match 'in un paese' dove viene trasmesso. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; M.Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri; O'Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland.

Newcastle (3-4-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn; Miley, Ramsey, Tonali, Hall; Elanga, Woltemade, Willock.

La forma di Manchester City e Newcastle

Precedenti