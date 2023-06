Manchester City e Inter si affrontano in finale di Champions League: tutto le info sulle formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

L'appuntamento con la storia è arrivato. L'Inter scende in campo a Istanbul nella finale di Champions League 2022/23, dove affronterà il super Manchester City di Pep Guardiola.

Gli inglesi, che in questa stagione hanno già vinto Premier League e FA Cup, vanno a caccia del Triplete e del primo successo nella massima competizione europea dopo la finale persa nel 2020/21 contro il Chelsea.

L'Inter, che in questa stagione ha già vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, insegue invece la quarta Champions League della sua storia. L'ultimo trionfo risale al 2009/10 con Josè Mourinho in panchina. Le prime due erano arrivate nel 1963/64 e nel 1964/65.

Le due squadre non si sono mai affrontate in sfide ufficiali. Il Manchester City ha chiuso al primo posto il Gruppo G prima di eliminare nell'ordine Lipsia, Bayern Monaco e Real Madrid. L'Inter ha chiuso al secondo posto il Gruppo C prima di eliminare Benfica, Porto e Milan.

Di seguito tutte le informazioni su Manchester City-Inter, finale di Champions League: dalla diretta tv alla diretta streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-INTER

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si giocherà sabato 10 giugno 2023 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Il calcio d'inizio del match tra nerazzurri e citizens è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-INTER IN TV E STREAMING

La finale Champions League tra Manchester City e Inter verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5.

La partita inoltre sarà visibile per gli abbonati anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire Manchester City-Inter anche in diretta streaming su Mediaset Infinity+ e sul sito di Sportmediaset.

I clienti Sky, invece, potranno appoggiarsi a Sky Go, scaricando l'app su dispositivi come smartphone e tablet, o collegandosi al portale ufficiale tramite pc e notebook.

L'altra opzione è da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che consente la visione del match dopo aver acquistato il ticket 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Fabio Caressa e Beppe Bergomi racconteranno le emozioni della finale di Champions League tra Inter e Manchester City su Sky.

Mediaset non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti di Manchester City-Inter su Canale 5.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-INTER

Formazione tipo per Guardiola che schiera la difesa a tre, con Stones a centrocampo accanto a Rodri. In attacco, ovviamente, Haaland alle cui spalle agiranno Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish.

Qualche dubbio in più per Inzaghi che deve valutare le condizioni di Mkhitaryan e scegliere il partner di Lautaro Martinez tra Dzeko e Lukaku. In difesa confermatissimi Darmian, Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. Dumfries e Dimarco sulle fasce.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.